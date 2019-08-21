Kola vücuttan 32 bardak suyla çıkıyor! | Kolanın zararları

Bugün elinizi attığınız her yerde kolaylıkla ulaşılan gazlı içeceklerin aslında bir zehirden farksız olduğunu bilmek gerekiyor. Hatta, ''çocukların eline verilmesi kabul dahi edilemez'' düşüncesinin hakim olması gerekir. Bazı ülkelerde kola ve benzeri içecekler çocuklar için yasaklanırken, ülkemizde gazı gitsin diyerek şekerle karıştırılıp veriliyor. Gazı gidince zararı olmuyor çünkü(!)

Sonuç olarak ne olursa olsun çocuklara verilmemeli ve en kısa sürede, eğer içiyorsanız, bırakmanız gerekir. Kolanın içerisinde bulunan fruktoz ve glikoz şekerleri, yapay tatlandırıcıların en zararlılarındandır.

Kolayı neden tüketmemeliyiz?

- 1 bardak kolayı vücuttan atmak için tam 32 bardak su içmeniz gerekir. Ancak 32 bardakla kalıntılarından arınabilirsiniz.

- Kola içerken böbreklerinize sürekli asit pompalanacak. Bu da demek oluyor ki böbrek işlevini yerine getiremeyecek ve ihtiyacı olan kalsiyumu kemiklerden karşılayacak.

- Doğal olarak kemik erimesi ya da kemiklerinizi kırma riskiniz artıyor.

- Kilo almanız ve yağlanmanız için zemin hazırlayacak.

- Alışkanlık yapacak ve sürekli isteyeceksiniz. Yani vücudunuza gerekenden 40 kat şeker girmesine vesile olacak.

- Sinir sistemi ve dolayısıyla kalbinizde bozulmalar meydana gelecek.

- Dişlerinizde çürümelerin oluşmasını sağlayacak.

1 bardak kolayı içtikten sonra vücudunuzun verdiği tepkimeleri açıklamak gerekirse;

10 dakika sonra, kanınız içerisinde 10 çay kaşığı şekerin dolaşmasına sebep olacaksınız.

20. dakikada, kan şekeriniz aniden yükselir ve şeker pankreasda yağ olarak birikmeye başlar.

40. dakikada, bütün kafein kanınızda dolaşıyor olacak.

45. dakikada, dopamin sayesinde mutlu olursunuz. Bu da bağımlı olmanızı sağlar.

1 saatin sonunda da acıkır ve tekrar şekerli şeylere sarılır, fazlasıyla tüketirsiniz.

En kısa sürede gerekirse bir doktordan yardım alarak bağımlılıktan kurtulmak gerekir. Hiçbir alışkanlık sağlığınız kadar tatlı ve değerli değildir.

Sağlıcakla kalın..