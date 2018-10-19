Kol ağrıları neden olur? Kol ağrısı için hangi bölüme gidilir?

Kol ağrılarının sebebi nedir? İnsanlar çalışma hayatında en çok da ellerini ve kollarını kullanmakta. Onun için kolların sağlığı insanlar için olmazsa olmazların başında gelmekte. Kol ağrıları pek çok faktöre dayanır. Peki kol ağrıları neden olur? Kol ağrıları hangi hastalığın habercisi? Kol ağrılarının tedavisi nedir? Kol ağrıları için hangi bölüme gidilir

Kol ağrıları birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir. Eklem iltihabı, sinirlere bağlı sakatlanmalar veya travma gibi rahatsızlıklar sebebiyle hastalar genelde kolda ağrı, kaşıntı ve rahatsızlık hissederler. Bazı durumlarda hareket kısıtlılığı da meydana gelebilir. Ağrının nedenine göre tedavi seçenekleri de değişiklik gösterir. Göğüste sıkışma hissiyle birlikte kola aniden ağrı girdiyse bu durumda kalp krizinden şüphelenilir ve yine mutlaka hemen en yakın hastaneye başvurmak gerekir.

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Kol Ağrısının Yaygın Nedenleri

Basit İncinme

Alışık olduğunuzdan daha çok hareket ettirdiğiniz veya zorladığınız için kolunuzun ağrıdığını düşünüyorsanız, büyük ihtimalle kolunuzu incitmiş olabilirsiniz. Bu durum kolunuzdaki bağ, doku ya da kasların gerildiğine ve zedelendiğine, ancak kalıcı olarak hasar görmediğine işaret eder. Ters bir hareket, ağır yük kaldırma ya da spor yaparken zorlama sonucu incinmeler oluşabilir. Kolunuzu fazla hareket ettirmekten kaçınıp buz koyarak ağrıyı dindirmeyi deneyebilirsiniz.

Tenisçi Dirseği (Lateral Epikondilit)

Tenisçi dirseği, dirseğin dış tarafının etrafında ağrıya neden olur ve genellikle dirsek eklemi yakınlardaki tendon ve kasların özellikle de tekrarlı hareketlerle, fazla kullanılması nedeniyle oluşur. Tenis oyunu kolun bu tip hareketine iyi bir örnektir. Özellikle de vuruş tekniği kötü olan, amatör tenisçilerde tenisçi dirseği sık olur. Ayrıca boya yapmak ya da çok fazla mouse kullanmak gibi el bileğini zorlayan ve yinelenen hareketler, bu duruma yol açabilir. Ağrısı birkaç hafta ya da ay boyunca sürse de zaman içerisinde iyileşecektir.

Dirsekte Bursit

Bursalar, vücudumuzun eklem yerlerindeki hareketli parçaların birbirine sürtünmesini azaltan, küçük, sıvı dolu keselerdir. Kol üst üste aynı hareketi yaptığında, dirsek sürekli şekilde sert bir zemine dayandığında veya şiddetli bir çarpma sonucu bu keseciklerde iltihaplanma olabilir ve bu duruma olekranon (dirsek) bursiti denir. Şişlik ve ağrı ile sonuçlanır. Pek çok vak'ada bursit evde tedavi edilebilir. Ağrı birkaç hafta içerisinde azalır ama şişliğin inmesi daha uzun sürebilir.

Sinir Ezilmesi / Sıkışması

Yaşlanmaya bağlı olarak kimi zaman olağan bir şekilde gelişen eklem ve kemiklerdeki yıpranma ve aşınmalar omurilikteki sinirlerin ezilmesine ya da sıkışmasına neden olur. Bu durum boyundan başlayan ve kollara doğru yayılan bir ağrıya ve kimi zaman da karıncalanmalara neden olur. Ağrının yanı sıra kollarda güçsüzlük de meydana gelebilir. Bu tür yıpranmalara omurga artriti ya da servikal spondilosiz denir. Belirtileri kişiden kişiye değişse de, bu tip kol ağrısında hastanın iyi ve kötü günlerinin olması tipik bir belirtidir.

Kol ağrıları için hangi bölüme gidilir?

Sağ kol ağrısı bazı nadir durumlarda kalp krizi belirtisi olarak görünür. Kalp krizi daha çok sol kol ağrısı ile ilişkilendirilir. Bununla birlikte eğer göğüs ağrısı, çene ve boyun ağrısı, nefes darlığı vb. gibi çeşitli kalp krizi semptomlarının görülmesi acil olarak hastaneye gitmeyi gerektiren tıbbi bir acil duruma işaret eder. Burkulma, yaralanma, kırılma ve iltihaplanma gibi durumlar için hastanelerin ortopedi veya dahiliye bölümlerine gidilmelidir.

Fıtık

Bel ya da boyun fıtıkları da tıpkı yukarıdaki paragrafta sözünü ettiğimiz durumlarda olduğu gibi, sinirler üzerinde baskıya neden olur. Bu durum sadece fıtığın olduğu bölgeyi etkilemekle kalmaz. Bel fıtığı, bacak ağrılarına ve bacaklarda güçsüzlük hissine yol açabilirken, boyun fıtığında da kollarda ağrı ve güçsüzlük görülebilir. Fıtık, omurlar arasında bulunan ve disk adı verilen yumuşak maddenin zamanla sertleşmesine verilen isimdir. Sertleşen diskler sinirlere baskı yapar ve ağrılara neden olu