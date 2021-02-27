Kokuşmuş sosyete bunlarla tatmin oluyor! Bülent Ersoy üzerinde 55 tilki ile geziyor

Bülent Ersoy, 55 tilki kürkünün kullanıldığı özel tasarım paltosuyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Kokuşmuş sosyetenin şarkıcısı Bülent Ersoy, geçtiğimiz aylarda üzerinde tilki kafalarının bulunduğu bir kürk satın alarak günlerce eleştirildi.

Bugünlerde yeni bir kürk satın alan Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı.

Tepkilere rağmen kürk sevdasından vazgeçmeyen Ersoy, bu sefer de özel tasarım bir kürk yaptırdı.

55 tilkiden 450 bin TL'lik kürk

Ersoy, siparişi 4 ayda tamamlanan 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürküyle mağazada pozlar verdi.

Bülent Ersoy için tasarlanan kürk için 55 tilkinin kullanıldığı, fiyatının ise 450 bin TL olduğu öğrenildi.