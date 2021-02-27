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Gündem Kokuşmuş sosyete bunlarla tatmin oluyor! Bülent Ersoy üzerinde 55 tilki ile geziyor
Gündem

Kokuşmuş sosyete bunlarla tatmin oluyor! Bülent Ersoy üzerinde 55 tilki ile geziyor

Geçtiğimiz aylarda ülkede Suriyelileri istemiyorum diye açıklama yaparak tüm tepkileri üzerine çeken Bülent Ersoy, üzerine giydiği 55 tilki kürkünden yapılan 450 bin TL’lik paltosuyla yeniden tepkilerin odağı haline geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 16:09:00 -
Kokuşmuş sosyete bunlarla tatmin oluyor! Bülent Ersoy üzerinde 55 tilki ile geziyor

Bülent Ersoy, 55 tilki kürkünün kullanıldığı özel tasarım paltosuyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Kokuşmuş sosyetenin şarkıcısı Bülent Ersoy, geçtiğimiz aylarda üzerinde tilki kafalarının bulunduğu bir kürk satın alarak günlerce eleştirildi.

Bugünlerde yeni bir kürk satın alan Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı.

Tepkilere rağmen kürk sevdasından vazgeçmeyen Ersoy, bu sefer de özel tasarım bir kürk yaptırdı.

55 tilkiden 450 bin TL'lik kürk

Ersoy, siparişi 4 ayda tamamlanan 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürküyle mağazada pozlar verdi.

Bülent Ersoy için tasarlanan kürk için 55 tilkinin kullanıldığı, fiyatının ise 450 bin TL olduğu öğrenildi.

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