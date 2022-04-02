Kokuşmuş mahallenin son ürünü! Aşk Mantık İntikam isimli ahlaksız dizinin oyuncusu Burak Yörük, terör estirdi

"Kokuşmuş mahalle" olarak tabir edilen magazin dünyasından adeta bir kez daha rezillik fışkırdı.

Ekrana getirdiği ahlaksız dizilerle aile yapısına dinamit döşeyen FOX TV'nin ahlaksız dizisi Aşk Mantık İntikam dizisinde bir dönem rol alan Burak Yörük, trafikte tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı.

Direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı

Oyuncu bozuntusu, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu anlarda olayı yerine gelen emniyet görevlileri ise Burak Yörük'ü güçlükle sakinleştirdi.

Saldırıya uğrayan otobüs şoförü ise Burak Yörük'ten şikayetçi olduğunu söyledi. Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan Yörük, otobüsü yumruklamaya devam etti.

Polis işlem yapmadan salıverdi

O anlar otobüsün içindeki bir yolcu tarafından anbean kayda alınırken şoförün "Şikayetçiyim" demesine rağmen Burak Yörük'ün polisler tarafından herhangi bir işlem yapılmadan aracına bindirilerek gönderilmesi tepki çekti.