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Medya Kokuşmuş mahallenin son ürünü! Aşk Mantık İntikam isimli ahlaksız dizinin oyuncusu Burak Yörük, terör estirdi
Medya

Kokuşmuş mahallenin son ürünü! Aşk Mantık İntikam isimli ahlaksız dizinin oyuncusu Burak Yörük, terör estirdi

"Kokuşmuş mahalle" olarak tabir edilen magazin dünyasın oyuncu pohpohladığı Burak Yörük, trafikte tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı. Yörük'ün daha önce FOX'un ahlaksız yapımlarından Aşk Mantık İntikam'da oynadığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 10:05:00 - 2022-04-02 10:08:44

"Kokuşmuş mahalle" olarak tabir edilen magazin dünyasından adeta bir kez daha rezillik fışkırdı.

Ekrana getirdiği ahlaksız dizilerle aile yapısına dinamit döşeyen FOX TV'nin ahlaksız dizisi Aşk Mantık İntikam dizisinde bir dönem rol alan Burak Yörük, trafikte tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı.

Direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı

Oyuncu bozuntusu, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu anlarda olayı yerine gelen emniyet görevlileri ise Burak Yörük'ü güçlükle sakinleştirdi.

Saldırıya uğrayan otobüs şoförü ise Burak Yörük'ten şikayetçi olduğunu söyledi. Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan Yörük, otobüsü yumruklamaya devam etti.

Polis işlem yapmadan salıverdi

O anlar otobüsün içindeki bir yolcu tarafından anbean kayda alınırken şoförün "Şikayetçiyim" demesine rağmen Burak Yörük'ün polisler tarafından herhangi bir işlem yapılmadan aracına bindirilerek gönderilmesi tepki çekti.

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Yorumlar

Adem

Burak yörük her ne kimse hayırdır polis kardeş sen kimin polisisin yazıklar olsun size bu ülkede yaşamaktan utanıyorum kanunlar her zaman mazluma işliyor onun içindir ki ah alan iflah olmâaaaaaaaaaazzzzzzzz

OMUT

Özellikle polisler gerçekten bütün bu olayların cinayet hırsızlık ahlaksızlık uyuşturucu yolsuzluk sebebinin en büyüğü  bazı polislerde ve savcılar da
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