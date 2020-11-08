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Medya Kokuşmuş mahalle uslanmıyor! Komşular isyan etti: Yeter artık
Medya

Kokuşmuş mahalle uslanmıyor! Komşular isyan etti: Yeter artık

Kokuşmuş sosyete mahallesinin koronavirüs tedbirlerini umursamazlığı devam ediyor. İş adamı Ali Cem Resne’nin verdiği skandal partiler komşularını isyan etme noktasına getirdi. Vatandaşlar ‘ünlü’ diye nitelenen isimleri verdikleri partilere kesilen cezaların caydırıcı olmamasından şikayetçi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 12:27:00 -
Kokuşmuş mahalle uslanmıyor! Komşular isyan etti: Yeter artık

Kokuşmuş magazin ve sosyete mahallesinin sakinleri alınan koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak vatandaşların sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor. İş adamı Ali Cem Resne, 2 hafta önce Rumelihisarı’ndaki villasında 200 kişilik parti vermişti. Sabah 07.00’ye kadar süren, sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı partiyi polis basmıştı. Bir kez daha pandemiyi yok sayan iş insanı; yeni bir parti verdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren eğlenceye isyan eden komşular, ''Burada haftanın üç günü parti yapılıyor. Yeter artık'' dedi.

Posta'nın haberine göre; İş adamı Ali Cem Resne, önceki gece Rumelihisarı'ndaki evinde 200 kişilik bir parti verdi. Sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı geceye birçok ünlü isim de katıldı.  

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren rezil partiye Caner Karaloğlu ile kız arkadaşı Yasemin Taciroğlu katılmıştı.

Mahalleli polisi aradı

Öte yandan yabancı uyruklu modellerin çokluğu dikkat çekti. Mahalle sakinleri polisi aradı. Sokaklara inen komşular, "Burada haftanın üç günü parti yapılıyor. Yeter artık" diye isyan etti.      

Daha önce de parti yapmıştı

Ali Cem Resne'nin Rumelihisarı'ndaki dört katlı villasında geçtiğimiz haftalarda parti yapılmıştı. Sabah 07.00’ye kadar süren, sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı partiyi polis basmıştı. Vatandaşlar cezaların yetersiz olmasından şikayetçi.

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