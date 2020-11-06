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Medya Kokuşmuş mahalle sakinleri milletin canına kastediyor! Merve Boluğur’dan rezalet
Medya

Kokuşmuş mahalle sakinleri milletin canına kastediyor! Merve Boluğur’dan rezalet

Topluma ‘ünlü’ diye sunulan isimler koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak vatandaşın canını tehlikeye atıyor. Maçka Parkı’nda maskesiz dolaşırken yakalanan oyuncu Merve Boluğur bir de ğişkin pişkin ‘bana yaklaşmayın’ dedi. Boluğur’a daha önce de maske takmama cezası kesilmişti.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:31:00 -
Kokuşmuş mahalle sakinleri milletin canına kastediyor! Merve Boluğur’dan rezalet

Kokuşmuş magazin mahallesinin sakinleri kendi canlarını hiçe saydıkları gibi vatandaşın da canını umursamıyor.

Koronavirüs vaka sayılarının fırladığı dönemde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden sözde ‘ünlü’ isimlere her gün bir yenisi daha eklendi.

Oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Maçka Parkı’nda yağmurlu havada yürüyüş yaparken görüntülendi.

Boluğur, koronavirüs salgı sürecinde tüm uyarılara ve yediği cezalara rağmen maskesiz dolaşmaya devam etti.

Hürriyet'in haberine göre; kot ceketini başına asarak yağmurdan korunmaya çalışan oyuncu, muhabirlere “Bana fazla yaklaşmayın, güvenlik alanıma giriyorsunuz” diyerek terslemesi dikkat çekti.

Sosyal medyada isyan

Pandemi sürecinde birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur, için sosyal medyada çok sayıda kullanıcı “maske takmama cezası verilsin” çağrısında bulunmuştu. 33 yaşındaki oyuncuya, korona virüs tedbirleri kapsamında maske kuralına uymadığı gerekçesiyle iki kez 900 TL ceza kesildiği öğrenilmişti.

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