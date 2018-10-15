Kokuda kanser tehdidi var



Konsantrasyonu artırmak için konunun uzmanları, çalışma odasında biberiye, rahatlatıcı etkisinden ötürü yatak odasında lavanta kokusu kullanılmalı, diyor..

Latince'de 'tümüyle uçucu' anlamına gelen 'per fumum' kelimesinden türetilen parfüm sıcak günlerin ter kokusunu kısmen hafifletmek için iyi ama, bunların çoğunun içinde zehirli kimyasal maddeler olduğunu, unutmamalısınız.. Teninize size yıllar sonra deri kanseri olarak dönecek püskürtmelerden sakınmalısınız. Evinizin girişine vanilyalı kokular sıkabilirsiniz. Bu evinize gelenlere ferahlık ve temizlik duygusu verir. Fakat zehirli maddeler taşıyorsa, solunum yoluyla sizi ve misafirlerinizi tehdit edecektir..