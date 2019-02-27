Koku uzmanlığı meslek haline geliyor | Koku uzmanlığı nedir?

Koku uzmanlığı artık bir meslek oluyor. Dünyaca ünlü Türk Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, yakın zamanda Türkiye’de koku uzmanlığının bir meslek haline geleceğini söyledi. İşte koku uzmanlığına dair detaylar...

Koku uzmanlığı nedir?

Türkiye'de ilk defa ‘koku' ile ilgili bir etkinlik düzenlendiği belirtildi. Sanat dünyasından ünlü isimlerin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, koku uzmanı yetiştirilmesi için yakın zamanda mesleki eğitimlerin başlayacağını açıkladı.

6 yaşındayken kimsenin alamadığı kokuları alarak ailesinin dikkatini çeken Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, "Kimsenin alamadığı kokuları almam garip bir durumdu. Su içiyorsunuz bu bardak tahta kokuyor diyorsunuz. Girdiğiniz ortamda hiç kimsenin almadığı kokuların varlığını iddia etmem ailemde telaş oluşmasına sebep oldu. Yapılan tetkikler sonucu doktorlar, "Sakin olun, bir sıkıntı yok. Sadece burnu hassas" dediler" açıklamalarında bulundu.