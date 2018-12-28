Koku uğruna zehirlenmeyin!



Latince'de 'tümüyle uçucu' anlamına gelen 'per fumum' kelimesinden türetilen parfüm sıcak günlerin ter kokusunu kısmen hafifletmek için iyi ama, bunların çoğunun içinde zehirli kimyasal maddeler olduğunu, unutmamalısınız.. Teninize size yıllar sonra deri kanseri olarak dönecek püskürtmelerden sakınmalısınız. Evinizin girişine vanilyalı kokular sıkabilirsiniz. Bu evinize gelenlere ferahlık ve temizlik duygusu verir. Fakat zehirli maddeler taşıyorsa, solunum yoluyla sizi ve misafirlerinizi tehdit edecektir..

Doğal yağlara dönüş hızlandı

Hanımlar için koku ve cild bakımı çok önemli. O her yöntemi denemekten kaçınmıyorlar. Fakat kullanılan kozmetik ürünlerinin içerdiği kimyasal maddeler, katkı maddeleri ve doğal olmayan kokular hanımların haklı olarak kafalarında soru işaretleri oluşturuyor. Artık her alanda kendini gösteren doğala dönüş, kadınların kozmetik alanında da bitkisel yağlara yönelmesine sebep oldu. Kozmetik ürünlere karşı alerjisi olan kadınlar tercihlerini doğal yağlardan yana kullanıyorlar.



Bitkisel yağlar, binlerce yıldan beri bilinen ve tıpta, alternatif tedavide ve kozmetikte kullanılan, bitkilerden elde edilen yağlardır. Yağlar bitkilerin çiçek, meyve, kabuk, yaprak, rizöm, reçine ve odun kısımlarından elde edilir. Bitkisel yağlar içeriklerinde bulunan doymamış yağ asitleri, lesitin, vitaminler ve çeşitli minerallerle cildin işlevlerini destekler. Bitkisel yağların bazıları kimyasal ilaç kalıntıları içerebiliyor, onun için satın alırken kimyasal ilaçlama yapılmayan bölgelerde üretilmiş kaliteli yağları tercih etmelisiniz. Siz de doğallıktan yanaysanız, işte size cilt bakımında kullanabileceğiniz yağlar ve yararları...

BİBERİYE YAĞI: Sivilceler üzerine sürülebilir, cilde canlılık verir.

GÜL YAĞI: Cilde canlılık kazandırır ve gerginleştirir. Alerjik ciltlere iyi gelir. Makyaj temizler, ciltteki doğum lekelerini alır.

PAPATYA YAĞI: Duyarlı ve problemli ciltlerde yaraları iyileştirici ve cildi besleyici özelliğe sahiptir.

PORTAKAL YAĞI: Cildi güzelleştirir ve sıkılaştırır. Sivilce ve akneleri kurutur. Tonik olarak kullanılır. Cilt için kullanılırken nemli pamuk ile cilt temizlenir.

SUSAM YAĞI: Kuru ciltlere, kirpik ve kaşlara rahatlıkla uygulanır. Hafif etkili, cildi besleyici ve güneş ışınlarından koruyucu özellikler taşır. Cilde derinlemesine işler, temizleyici ve zararlı maddelerden arındırıcı olarak kullanılabilir.

BUĞDAY YAĞI: Hücre yenileyici, yara, yanık ve diğer cilt problemlerinde, kırışıklarda etkili olarak kullanılır. Cilt, güneş ve doğum lekelerini giderir.

FINDIK YAĞI: Kuru ve yıpranmış ciltlerde rahatlıkla uygulanır. Doğum öncesi, doğum sonrası cildin esnekliğini sağlamak ve cilt çatlağını önlemek amacıyla masaj yapılarak kullanılabilir.

HAVUÇ YAĞI: Cildin bozulmasını önler. Güneş yanıklarının iyileşmesine yardımcı olur, hücre yenileyicidir. İçerdiği provitamin A ve lesitin, cilt sertliklerini yumuşatır, cilde renk kazandırır.

KAKAO YAĞI: Hamilelik sonrası cilt bozulmalarına karşı faydalıdır. Dudak çatlaması ve ciltte pullanmaya karşı kullanılır.

KAYISI YAĞI: Yüz temizliğinde kullanılır. Akneleri temizler, cilde canlılık verir. Yaşlanma ile ortaya çıkan kırışıkları giderir. Nemlendirici özelliğe sahiptir.

ŞEFTALİ YAĞI: Cilt bakımında peeling yapmak için kullanılabilir.

VİŞNE YAĞI: A ve C vitamini ve potasyum içerdiği için temel yağlarla karıştırıp ovma yöntemiyle cilde uygulanır. Cildi arındırmak için peeling amaçlı uygulanabilir.

LİMON YAĞI: Sivilceleri giderir, cildi güzelleştirir, tonik olarak kullanılabilir. Mikrop kırıcı, sıkıştırıcı, sağlamlaştırıcı, gerdirici özelliği vardır ve cildi yağdan arındırır. Masaj yapılarak kullanılır. Nemli bir pamuk yardımıyla cilt temizlenmelidir.