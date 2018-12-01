0553 313 94 23

Koku alamazsak ne olur?

KBB Uzmanı Op. Dr. Cemal Gümrü, koku alma duyusunun kaybolması hakkında açıklamalarda bulundu.

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:11
Koku alamazsak ne olur?

Koku almama (anosmi), koku duyusunun kaybolması durumu. Kendiliğinden oluşabileceği gibi bazı sorunlarla bağlantılı gelişebiliyor ve her zaman geçici olmayabiliyor. Kalıcı olması durumunda ise daha büyük bir soruna dönüşüyor çünkü koku alamama genellikle tat alma duyusunu da ortadan kaldırıyor.

KOKU ALAMAYAN TAT DA ALAMAZ

Koku alamama sorununun bahar aylarında daha sık görüldüğünü söyleyen KBB Uzmanı Op. Dr. Cemal Gümrü, koku duyusunun tat alma duyusu ile yakından bağlantılı olduğunun altını çizdi.

Koku alma duyusunun beslenme ve sağlık üzerindeki etkisine işaret eden Gümrü, “Yiyeceğin kokusunu alamadığınızda muhtemelen tadını almada da sorun yaşarsınız. Bu sorun yeterince yemek yememeye, kilo kaybetmeye ve vücudunuz için ihtiyacınız olan besinleri alamadığınızdan vitamin ve mineral eksiklikleri gibi bazı sağlık sorunlarına yol açabilir” şeklinde konuştu.

KOKU ALMAMA PSİKOLOJİYİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR

Koku almamanın ruh halini de etkileyebildiğini aktaran Gümrü, “Gıda, çiçek ve benzeri kokular yaşam sevinci verirken, bu kokuların alınmaması üzgün veya depresif hissetmenize neden olabilir. Koku alma duyusunun eksikliği aynı zamanda yangın nedeniyle oluşan duman veya gaz kaçağı kokusunun alınamaması gibi tehlikeler de yaratabilir” diye konuştu.

DİKKAT, KALICI OLABİLİR!

İnsanlar yaşlandıkça koku veya tat alma duyusunun azaldığını söyleyen, “Ancak koku duyusu eksikliğine genellikle yaralanma ya da bir sağlık sorunu neden olur. Koku almama kısa süreli olabilir ve sağlık sorunu iyileştiğinde azalır ya da bazen kalıcı olabilir” diyen Gümrü, koku almama nedenlerini şöyle sıralıyor:

1. Soğuk algınlığı veya sinüzit.

2. Mevsimsel alerjiler.

3. Sigara içimi.

4. Bazı ilaçlar.

5. Kafa travması.

6. İnme, Alzheimer hastalığı veya tümör gibi bazı beyin sorunları.

KOKU KAYBI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Koku almama teşhisi KBB muayenesi ile tedavi ise nedene yönelik yapılıyor. Koku alma duyusu bir hastalığa bağlıysa tedaviyle birlikte koku duyusu düzelebiliyor. Ancak yaralanma, hastalık veya ameliyat koku sinirlerine zarar verirse, tekrar koku almak mümkün olmayabiliyor. Bazen koku duyusu geri dönse bile öncekinden farklı olabiliyor, bazen de koku alma duyusu kendiliğinden geri dönebiliyor.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lüks araç, TEM'de şarampole yuvarlandı!
    1. Lüks araç, TEM'de şarampole yuvarlandı!
    2. "Her konuda Türkiye ile çalışmak için..
    3. Atiker Konyaspor'da durmak yok
    4. Bilal Erdoğan, AA'nın "Yılın..
    5. İngiliz kabinesinde 10. Brexit istifası
    6. Devlet başkanı açıkladı: Ordu çekiliyor
    7. Fenerbahçe, Altınordulu ismi transfer..
    8. Engelleri "mat" eden turnuva
    9. Onur Köksal kimdir nerelidir?
    10. Süresiz nafaka mı olur?
    11. Yüzü parçalanan adamın, inanılmaz..
    12. Bunları siz de görüyorsanız... Dikkat!
    13. Allah dostunu irşad eden kedi
    14. Hasan Yılmaz kimdir nerelidir
    15. Dar giyinmek sağlığı olumuz etkiliyor!
    16. Müthiş rakam: İstanbul Havalimanı..
    17. Sadakataşı’ndan Yemen için yardım..
    18. Biz uyurken beynimiz de uyur mu?
    19. Huzursuz bacak sendromu nedir?
    20. Bakan Soylu, Sudan'da
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi