Köklü değişiklikler mi geliyor? Ve AK Parti, revizyon için o flaş adımı atıyor! Önümüzdeki hafta...

AK Parti, son MKYK toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirerek, köklü değişiklikler yerine partinin kuruluş felsefesine odaklanacak bir yönetim modeli üzerinde çalışmaya karar verdi. AK Parti'nin, isim değişiklikleri yerine, uzun vadeli ve gerçekçi politikalar geliştirme yolunu tercih edeceğini belirten Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Reçete, AK Parti'nin isminde... Adalet ve Kalkınma... Bu iki siyasal kaldıraç, AK Parti'nin de özü. Alınacak her tedbirin, atılacak her adımın adalet ve kalkınmayla bağı kurulduğunda aşılamayacak engel yok" dedi. Müderrisoğlu, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

"AK Parti, son MKYK toplantısından da yansıdığı üzere seçim sonuçları üzerindeki değerlendirmelerini sürdürüyor. Ani, şok, radikal değişim yerine soğukkanlı, gerçekçi, tarihi birikimi göz ardı etmeyen bir model üzerinde çalışıyor. Şu veya bu isme dokunulmasını, "değişim" olarak düşünenlerin aksine kuruluş felsefesinden neşet, Türkiye Yüzyılı hedefini merkeze alan orta-uzun vadeli bir süreç yönetimi söz konusu. (...)

Önümüzdeki hafta yapılacak kampın, öncekilere kıyasla daha önemli neticeler vereceğini söyleyebiliriz. Neden? Çünkü seçim sonuçları içselleştirildi, ilk anlardaki moral bozukluğu havası dağıldı ve ileriye bakma eğilimi pekişti. Bu aşamada hassas ölçü, değişimin zamana yayılmasının yaratacağı fırsat ve risklere odaklı. Fırsat penceresi, AK Parti değişiminin kırıp, dökmeden başarılabilecek olması. Risk kısmı ise değişim bekleyen kitlelerin zaman geçtikçe talebinin zayıflaması, aradaki boşluğu ise muhalefetin doldurması ihtimali.

Gelinen aşamada...

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Güncel meselelerin çözümü yanında AK Parti'nin "yeni bir hikâye yazması" gerektiğini savunanlar çoğunlukta. Çeşitli vesilelerle yazdık, tekrar etmekte sakınca yok. Reçete, AK Parti'nin isminde...

Tasavvufun seçkin isimlerinden Niyazi Mısri'nin dediği gibi...

"Dermân arardım derdime derdim bana dermân imiş

Bürhân sorardım aslıma aslım bana bürhân imiş!"

Adalet ve Kalkınma... Bu iki siyasal kaldıraç, AK Parti'nin de özü. Alınacak her tedbirin, atılacak her adımın adalet ve kalkınmayla bağı kurulduğunda aşılamayacak engel yok..."