Kokarca böceği kabusu: Sınırımıza dayand! Kahverengi kokarca böceği eve girdi mi bir daha asla çıkmıyor!

Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Yalova'da büyük sorunlara yol açan, tarım arazilerini ise perişan eden böcekle ilgili ürküten bir haber geldi. Türkiye'de son dönemde özellikle Karadeniz'de çok sıklıkla görülen kokarca böceği Gürcistan'ın sınır köylerinde yeniden artış gösterdi. Daha önce böcekten çok çeken vatandaşlarımız, benzer bir istiladan korkuyor.

Gürcistan'ın Düzenli, Efeler, Kayalar, Uğur ve Maral köylerinde görülme sıklığı çok artan ve evleri basan kokarca böcekleri hem insanların hayatlarını zorlaştırıyor hem de tarladaki ekinlere zarar veriyor. Tarım yetkilileri sınırımıza dayanıp istila korkusu salan böceğe karşı harekete geçti.

Kahverengi kokarca böceği, Pentatomidae familyasına ait bir böcek türüdür. Öldürüldüğü zaman çok kötü kokması ile bilinen bu böcekler günümüzde özellikle Kuzey Amerika'nın pek çok yerinde yaygın olarak görülmektedir.

KÖKÜNÜ 20 GÜNDE KURUTUYOR

Günde yaklaşık 30 kilometre yol katederek tarım ürünlerini 20 günde kuruttuğu belirlenen kokarca böceğinin hızla çoğalarak sınıra dayandığı belirt

EVLERİ BASIYOR HAYATLARI ZORLAŞTIRIYOR

Ürünleri perişan eden böceğin, evleri bastığı ve hem insanların hayatlarını zorlaştırıyor hem de tarladaki ekinlere zarar veriyor.

Bölgede son yıllarda büyük tehlike oluşturan bu böcek, illerimizde telaşlı bir bekleyişe yol açtığı öğrenildi.

ARTVİN'DE GÖRÜLDÜ

Daha önce böcekten zarar gören Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Yalova'da da endişeli bir bekleyiş başladı.

Artvin’in Camili (Macahel) köyünde ise vatandaşın başı son günlerde kokarca böceğiyle dertte.GÜRCİSTAN'DAN SINIRA DAYANDI

Gürcistan'ın Düzenli, Efeler, Kayalar, Uğur ve Maral köylerinde görülme sıklığı çok artan ve evleri basan kokarca böcekleri hem kokusuyla hem de görüntüsüyle insanları tedirgin ediyor.

Ülkemizde daha önce çok az rastlanan ancak son yıllarda yeniden artış gösteren kokarca böceği sürü halinde geziyor. Bİr eve girdiği zaman bir daha çıkmıyor.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KARADENİZ BÖLGESİNDE

Kokarca böceğinin Gürcistan sınırına dayanmasının ardından Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Yalova'da da endişeli bir bekleyiş başladı.

Daha önce böcekten çok çeken vatandaşlarımız, benzer bir istiladan korkuyor.

Bu böceklerin zararsız olduğu belirtilse de yaydıkları koku nedeniyle alerjiye neden olabiliyor.

Kahverengi Kokarca Böceği Nedir? Özellikleri neler?

Kahverengi Kokarca Böceği Nedir?

Kahverengi kokarca böceği, Halyomorpha halys ( Pentatomidae) familyasından Japonya, Kore Yarımadası, Tayvan ve Çin' özgü olan bir böcek türüdür.

Kahverengi kokarca böceği ilk kez 1998 yılında Kuzey Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde görülmüştür. Kahverengi kokarca böceğinin larvaları ve yetişkinleri birçok tarımsal üründen ve yüzden fazla bitkiden beslenebilen bir hayvandır.

Kahverengi Kokarca Böceği Nerede ve Ne Kadar Yaşar?

Bu tür daha çok 2010-2011 yıllarında Doğu Amerika'nın bazı bölgelerinde meyve bahçelerinde görülmekteydi. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletinde çiftçiler özellikle elma yetiştiriciliğinden 2010 yılında 37 milyon dolar zarar etmiştir. Susam böceği gibi kaşınmaya neden olur. Bazı meyve yetiştiricileri ise mahsullerinin %90'da fazlasını bu böcekler yüzünden kaybetmiştir. Günümüzde Kuzey Amerika'nın belli bölgelerinde yaşayan bu tür daha sonralarda Avrupa ve Güney Amerika'da yaygınlık göstermeye başlamıştır.

Kokarca böceklerinin özellikleri neler?

Bu türün en önemli özelliği, sokucu, emici ağız yapısına sahip olması. Böylelikle besleneceği bitkinin içerisine bu ağız yapısı ile giriyor, salgıladığı enzimlerle bu bitkinin protein, yağ ve liflerini emerek bitkiye zarar veriyor. Özellikle tohumlarda ciddi kayıplara sebep olabiliyor.

Özellikle Eylül sonu Ekim başı, havaların soğumaya başladığı dönemde yer arıyor. Binalardaki ısı değişimleri onları cezbediyor ve oralara gidebiliyor. Özellikle binalar daha korunaklı, evlerin içi, çatı altları, kapı arkaları, kitaplık arkaları çok ciddi saklanabileceği yerler.

Oldukça büyük bir tür, uçarken çıkardığı ses, ayrıca dokunulduğunda ve ezildiğinde kötü bir koku yayması insanlar için hoş karşılanmıyor. Sınırımıza dayandı: Her yeri istila edecekler

Kokarca böceği nasıl yok edilir? Kahverengi osuruk böceği nasıl yok edilir?

Günümüzde kahverengi (osuruk böcekleri) Türkiye de çok yaygındır.



Kahverengi Osuruk Böceği nasıl yok edilir? Kahverengi kokarca böceği evde...

Elektrikli süpürge canlı veya ölü osuruk böceklerin giderilmesine yardımcı olabilir.

Kokunun bölgeye nüfuz etmesini önlemek için kapalı torba ile atılmalıdır.

Kokarca böceği insana zarar verir mi?

İnsan vakalarına ilişkin raporlar nadirdir, ancak kokarca böceğinin vücut sıvıları toksiktir ve insan derisi ve gözleri için tahriş edicidir. Kokarca böceği kaynaklı kornea iltihabı vakası bildirilmiştir.

Kokarca böceği zararları

İnsan vakalarına ilişkin raporlar nadirdir, ancak kokarca böceğinin vücut sıvıları toksiktir ve insan derisi ve gözleri için tahriş edicidir. Kokarca böceği kaynaklı kornea iltihabı vakası bildirilmiştir.

Kahverengi kokarca böceği

İnsan vakalarına ilişkin raporlar nadirdir, ancak kokarca böceğinin vücut sıvıları toksiktir ve insan derisi ve gözleri için tahriş edicidir. Kokarca böceği kaynaklı kornea iltihabı vakası bildirilmiştir.

Kahverengi kokarca böceği Pentatomidae familyasından, Çin, Japonya, Kore Yarımadası ve Tayvan'a özgü bir böcek türüdür. Tür, Kuzey Amerika'da ilk kez Eylül 1998'de Allentown, Pensilvanya'da görülmüştür.

Yeşil kokarca böceği nedir?

Fındık yeşil kokarcası Pentatomidae familyasından zararlı böcek türü. Özellikle fındığın önemli bir zararlısı olması ve diğer ürünlerde ciddi bir zarar meydana getirmemesi sebebiyle, başlıca fındık yetiştiricisi iki ülke olan İtalya ve Türkiye dışında bu böcek üzerinde yapılmış çalışmalar son derece sınırlıdır.