Kokain kullandığı tespit edilmişti! Adrian Mutu servet ödeyecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski Rumen futbolcu Adrian Mutu'nun İngiltere kulübü Chelsea'ye 17 milyon avro tazminat ödemesini gerektiren karara yaptığı itirazı reddetti.

AİHM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sözleşme şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Chelsea Kulübüne 17 milyon avro tazminat ödemesi kararlaştırılan Mutu'nun bu karara yaptığı başvurunun oy birliğiyle reddedildiği belirtildi.

KOKAİN KULLANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Mutu, 2004'te kokain kullandığı tespit edildikten sonra 7 ay futboldan men cezası almış ve Chelsea'den ayrılmıştı. Eski Rumen futbolcu, Chelsea'deki sözleşmesinin şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle FIFA tarafından 17 milyon avro tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

CAS KARARI AİHM'E TAŞINMIŞTI

Daha sonra Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2009'da Mutu'ya verilen cezayı onaylamıştı. Mutu ise davasına bakan üyelerden birinin, Chelsea Kulübü sahibi Roman Abramovich'i temsil eden hukuk firmasının mensubu olduğu gerekçesiyle CAS kararını AİHM'ye taşımıştı.

2 YIL ÖNCE NOKTAYI KOYMUŞTU

Chelsea'den ayrıldıktan sonra İtalya'da Juventus, Fiorentina, Cesena, Fransa'da Ajaccio, Hindistan'da Pune City, ülkesinde Petrolul ve Targu Mureş formaları giyen 39 yaşındaki Mutu, 2016'da futbolculuk kariyerine son vermişti.