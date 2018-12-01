Koeman yeni hocayı açıkladı! 'Ocak ayında...'

Fenerbahçe'de teknik direktör Philip Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından takımın baş antenörlüğüne geçen Hollandalı çalıştırıcı Erwin Koeman, durumuyla ilgili Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

De Telegraaf Gazetesi'ne konuşan Koeman, Cocu'nun takımdan ayrılmasından bu yana takım içindeki karmaşanın devam ettiğini ve takımın başında kalacağına dair umut beslemediğini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin uzun vadede ne karar vereceğine dair spekülasyonların devam ettiğini belirten Koeman, Sarı Lacivertli yönetimin, en geç Ocak ayına kadar yeni hoca konusunda karar vereceğini söyledi.

"Görevime son verilmesini bekliyorum"

Koeman, "Sakin kalmaktan başka ne yapabilirim? Kulübün ne istediği görülüyor. Bana bir kez bile ne istediğim sorulmadı. Bu yüzden yakında görevime son verilmesini bekliyorum." dedi.

Hollandalı teknik direktör, "Ben işimi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim zaten kulüp zor zamanlardan geçiyor. Çocukların düşmesine izin vermeyeceğim" diyerek sözlerini noktaladı.