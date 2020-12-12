Kodlu adres sistemi nedir? | Kodlu adres sistemi nasıl alınır?

Türkiye açık adresten kodlu adres sistemine geçiş yapıyor. Bundan sonra adresler 9 haneli numaradan oluşacak. Artık kargo ve gönderilerin geri dönmesi, adresi bulamama sorunu yaşanmayacak. Kodlu adres sisteminde her adres 9 haneli bir numaraya sahip olacak. İlk adres kodları verildi. Peki, kodlu adres sistemi nedir, ne zaman uygulanmaya başlanacak?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, vatandaşların T.C. kimlik numarası ve açık adresini verirken tedirgin olduklarını belirtti. Daha sonra Yazıcı, “Bu projeyle 20-66-80-308 diyecek, dokuz rakam bu kadar, ‘adres kodu’ başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok” ifadelerini kullandı.

Kodlu adres sistemi nedir?

Kodlu adres sistemi 9 rakamdan oluşmaktadır. Herhangi bir yere gittiğinizde bu kodu belirtmeniz yeterli olacaktır. Açık adres vermek yerine bu kod sayesinde tüm bilgileriniz sistemde görünecek. Örneğin PTT ile biri size gönderim yaptığında, gönderen kişinin sizin açık adresinizi belirtmesine gerek duyulmayacak. Gönderenin söz konusu kodu söylemesi yeterli olacaktır.

Kodlu adres sistemi nasıl alınır?

Adres kodu henüz e-Devlet üzerinden açılmadı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve birkaç doğrulamayla cep telefonuna adres kodu iletilecek.