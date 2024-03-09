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Gündem Kod adı Victoria! Hamza Turhan Ayberk tutuklandı
Gündem

Kod adı Victoria! Hamza Turhan Ayberk tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-03-09 10:05:00 -
Kod adı Victoria! Hamza Turhan Ayberk tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı oldukları tespit edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı. içlerinde tutuklananlar oldu. Tutuklananlar arasında eski Emniyet Müdürü Hamza Turhan Ayberk'in de olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı oldukları tespit edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı.

 

Bugün adliyeye sevk edilen eski Emniyet Müdürü Hamza Turhan Ayberk'in de aralarında bulunduğu 7 “MOSSAD casusu” şüphelisinden 6’sı 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında eski Emniyet Müdürü Hamza Turhan Ayberk'in de olduğu öğrenildi.

KİM BU HAMZA TURHAN AYBERK

Güngören İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olduğu dönemde Hamza Turhan Ayberk, eşi Feride Ayberk ile birlikte gittiği Ataköy Regatta'daki bir barda ayağından tek kurşunla vurulmuştu. Saldırıyı gerçekleştiren Erdal Çeçen gözaltına alınmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bacağından vurulmasının ardından meslekten çıkarılan Hamza Turhan Ayberk, mesleğe geri dönmek için AYM'ye başvurmuştu.

KOD ADI VICTORIA

MOSSAD'ın, Ayberk ile "Victoria" kod adlı ajanı aracılığıyla temasa geçtiği tespit edildi.

MİT, özel dedektiflik yaptığı belirtilen Ayberk'in para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirledi.

MOSSAD'a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğu tespit edilen Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye'deki Orta Doğulu kişi ve şirketler hakkında bilgi derlediği anlaşıldı.

GİZLİ HABERLEŞME UYGULAMALARI

Yapılacak işlerle ilgili Belgrad'da 2019'da, MOSSAD'dan eğitim aldığı öğrenilen Ayberk, İsrail gizli servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı.

Hamza Turhan Ayberk, MOSSAD'ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanırken, resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri de kripto para cinsinden aldı.

Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunan Ayberk'in, hedefindeki kişilerin araçlarına yerleştirdiği takip cihazıyla konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardığı, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

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