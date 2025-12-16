Koçyazı Spor Salonu hizmete açıldı

Bahçeşehir ve Aziziye Spor Salonları ile Düzcelileri sporla buluşturan Düzce Belediyesi, Koçyazı Mahallesi’nde açılan yeni spor salonu ile hizmet ağını genişletti. Büyük talep gören Koçyazı Spor Salonu, özellikle mahalle sakinleri için önemli bir avantaj sağladı.

STEP VE PİLATES GRUP DERSLERİ

Koçyazı Spor Kompleksi’nde step ve pilates grup dersleri düzenleniyor. Haftanın 5 günü sabah, öğle ve akşam seanslarıyla hizmet veren salon, sağlıklı yaşamı günlük hayatın bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Spor Antrenörü Merve Demir, Koçyazı Spor Salonu’na gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Kompleksimiz yaklaşık 3 hafta önce açıldı ve inanılmaz bir talep var. Geri dönüşler çok güzel. Step ve pilates grup derslerimiz mevcut. Amacımız burayı daha aktif hale getirmek. Vatandaşlarımız bilgi almak için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze ya da doğrudan kompleksimize başvurabilirler” dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ MEMNUN

Spor salonunda eğitimlere katılan kadınlar ise Koçyazı Spor Salonu’nun mahallelerinde açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Evlerine yakın bir spor alanına kavuşmanın kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirten katılımcılar, “Ortamımız çok güzel. Hocamız çok güzel motive ediyor. Kaliteli ve sağlıklı yaşam, fit ve zinde kalmak isteyen bütün bayan arkadaşlarıma burayı tavsiye ederim. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz biz hanımları düşündüğü için. Çocuklarımız için burada futbol etkinliği de var. Böyle yerlerin hanımları düşünerek yapılması çok iyi. Buranın açılacağını duyar duymaz heyecanlandık. Biz çok memnunuz, severek geliyoruz. Ortam çok güzel. Yorulsak da zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Düzenli spor yapmak için birbirimizi teşvik ediyoruz” sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.