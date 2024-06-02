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Gündem Koç’um benim: ‘Atatürk’süz olmaz!’
Gündem

Koç’um benim: ‘Atatürk’süz olmaz!’

Yeniakit Publisher
2024-06-02 11:17:00 -
Koç’um benim: ‘Atatürk’süz olmaz!’

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Koç’um benim: ‘Atatürk’süz olmaz!’" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Koç Holding, 2005’de Yapı Kredi’nin egemen hisselerini TMSF’den satın almıştı.. 

Koç Bank ile birleştirildi.. 

Yeni Yapı Kredi ile yola devam edildi..

O tarihte Koç, TMSF’ye Yapı Kredi için ne ödedi? 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Koç Bank’ın değeri ne idi?

Şimdi Yapı Kredi’deki sadece Koç hisseleri nasıl 8 milyar dolar ediyor, dolar cinsinden % 200’lere varan kazancın sırrı ne, altında neler yatıyor, ayrıca konuşulacak, tartışılacak bir husus..

Konu nereden açıldı?

Koç Holding”in, Yapı Kredi’yi 8 milyar dolara, Birleşik Arap Emirlikleri’nden First Abu Dhabi Bank’a satışı ile ilgili görüşmeler yapıldığını kamuoyuna duyurması ile başladı..

Görüşmeler sürdü..

Ve önceki günkü Koç Holding açıklaması ile Yapı Kredi’nin satışının durdurulduğu açıklandı..

Sebep ne olabilir?

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