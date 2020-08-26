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Aktüel Koçtaş pandemi döneminde de ustaların yanında
Aktüel

Koçtaş pandemi döneminde de ustaların yanında

Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu: - “Pandemi döneminde evlerde dekorasyon değişikliği ve tadilat taleplerindeki artış ile birlikte Ustabilir uygulamamız daha da çok önem kazandı. Haliyle bu da ustalarımız için önemli bir fırsata dönüştü" - "Koçtaş Ustakart sahibi 58 bin, Ustabilir aplikasyonuna kayıtlı ise 8 bini aşkın ustamız bulunuyor. İşimizin belkemiği olarak tanımladığımız ustalarımıza birçok avantaj sağlamak için sürekli çalışıyoruz. Pandemi döneminde de ustalarımızın yanındayız”

Yeniakit Publisher
2020-08-26 10:15:19 -
Koçtaş pandemi döneminde de ustaların yanında

İSTANBUL (AA) - Ustalarla tüketicileri ücretsiz bir platformda buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Ustabilir uygulamasını web’e taşıyan Koçtaş, Usta Kart ile de fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, ustalara özel sunduğu hizmet ve avantajlarını pandemi döneminde de sürdürüyor.

Usta Kart sahiplerine çok özel indirimler, ödeme kolaylığı, telefonla sipariş hizmeti ve nakliye kolaylığı gibi birçok ayrıcalık sunan Koçtaş, ustaya ihtiyaç duyan müşteriler ile ustaları bir araya getirdiği ücretsiz platformu Ustabilir uygulamasının web sitesi “ustabilir.com”u da hizmete açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, perakende müşterilerinin yanında ustaların da Koçtaş için büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

“2018 yılı içerisinde hizmete açtığımız ‘Ustabilir’ mobil uygulamamız sayesinde evinde yaptıracağı tadilat için güvenilir bir usta ihtiyacı duyanlar ile ustalarımızın arasında ücretsiz bir köprü oluşturmuştuk. Bu uygulamamızı bir adım ileri taşıyarak ustabilir.com’u da hizmete açtık. Ustabilir’de kullanıcılar, ihtiyaç duyulan hizmet için seçili bölgedeki ustaları kolaylıkla filtreleyebiliyor, aradığı ustayı yorum, sertifika, puan ve referans işleri üzerinden değerlendirebiliyor. Ustalar ise uygulama üzerinden kendilerine profil sayfalarını oluşturup, müşteri ağını genişletebiliyor ve Koçtaş’ın kendilerine sunduğu ek avantajlardan yararlanabiliyor.

Pandemi döneminde evlerde dekorasyon değişikliği ve tadilat taleplerindeki artış ile birlikte Ustabilir uygulamamız daha da çok önem kazandı. Haliyle bu da ustalarımız için önemli bir fırsata dönüştü. Salgın döneminde de ustaların çalışırken dikkat etmesi gereken kurallarla ilgili Ustabilir’e eklediğimiz videolar ile onları bilgilendirmeye gayret ettik. Şu an Koçtaş Usta Kart sahibi 58 bine yakın usta, Ustabilir aplikasyonuna kayıtlı ise 8 bini aşkın ustamız bulunuyor. İşimizin belkemiği olarak tanımladığımız ustalarımıza birçok avantaj sağlamak için sürekli çalışıyoruz. Pandemi döneminde de ustalarımızın yanındayız.”


- “Pandemi döneminde kullanılmadığı için silinen 217 bin TL değerinde puanı ustalarımızın Usta Kart’larına geri yüklüyoruz”


Kılıçoğlu, Usta Kart sahiplerinin alışverişlerinde indirim ve puan kazanmalarına olanak sağladıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ustalara yönelik ürün gamımızı sürekli artırıp geliştirirken bir yandan da ustalara özel fırsat ve avantajları hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Ustalarımızın, Usta Kartlı alışverişlerine bakarak Bronz Usta, Gümüş Usta ve Altın Usta olarak üç sınıflandırma yapıyoruz. Ustaların, Bronz Usta seviyesinden Altın Usta seviyesine doğru yükseldikçe Usta Kart ile kazandıkları fayda oranları da artıyor. Normal şartlarda belirli dönemlerde silinen, kullanılmamış puanları, pandemi döneminde ustalarımızın mağdur olmamaları için Usta Kart’larına toplamda 217 bin TL değerinde puan geri yüklüyoruz.

Son olarak, bu yıl ilk kez düzenlediğimiz ‘Usta Ödülleri’ni de her yıl gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ustalarımızı, ‘Usta Kart ile En Çok Ciro Yapan’, ‘Usta Kart ile En Çok Sayıda Alışveriş Yapan’, ‘Ustabilir Uygulamasında En Çok İş Tamamlayan’ ve ‘Ustabilir Uygulamasında En Çok İş Tamamlayan ve Puanı En Yüksek Ustalar’ olmak üzere 4 farklı kategoride ödüllendirdik. Her kategoride birinci olan ustalarımız 5 bin TL, ikinci olan ustalarımız 1.000 TL, üçüncü olan ustalarımız ise 500 TL olmak üzere toplam 26 bin TL puan ile ödüllendirildi. Ustaların eğitimine ve gelişimine de ciddi katkı sağlıyoruz. Koçtaş Kampüs’te 2019 yılında inşaat boyacılığı, sıhhi tesisat gibi alanlarda eğitim alan 86 ustamız MEB onaylı sertifikalarına kavuştu. Önümüzdeki dönemde de ustalara yönelik eğitim programlarını sürdüreceğiz.”

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