Koç’tan sistematik orman katliamı

Sarıyer Mavramoloz Ormanı’nda akıl almaz ağaç katliamına imza atan Koç Üniversitesi’nin son 2 yılda lojman ve mühendislik fakültesi binası dikmekle yetinmediği, yeni fakülte binası ve yabancı diller okulu inşaatıyla toplamda 4.4 hektarlık alanı talan ettiği ortaya çıktı.

Mavramoloz canavarları

28 Şubat sürecinde çöktükleri Sarıyer Mavramoloz Ormanı’nda kanser hücresi gibi sessizce yayılan Koç Üniversitesi’nin ağaç katliamının devasa boyutunu gözler önüne seriyoruz. Son 2 yıl içerisinde 4 bin 720 metrekarelik alandaki ağaçları sökerek lojman ve mühendislik fakültesi binası diktiğini ortaya çıkardığımız Koç Üniversitesi’nin bununla yetinmediği öğrenildi. Koç’ların asıl orman talanını yeni fakülte binası ve yabancı diller okulu inşaatıyla gerçekleştirdiği belirlendi. Sözde doğa dostu özde ağaç canavarı Koç’ların 2016-2018 yılları arasında Mavramoloz Ormanı’ndaki 35 bin metrekarelik alanda Yeni Fakülte Binası, 5 bin metrekarede Yabancı Diller Okulu binası yaptığı saptandı.

Korkunç ağaç talanının yapıldığı Yeni Fakülte Binası’nın inşaatına 05.05.2016’da başlanıp 31.08.2018’de bitirildiği kaydedildi. 2 yıl 4 ay süren inşaata 848 gün boyunca hiçbir müdahalede bulunulmaması dikkat çekti. Yabancı Diller Okulu için ağaç sökümünün ise 21.04.2016’dan 14.02.2017’ye kadar sürdüğü kaydedildi. 9 ay 24 günlük zaman diliminde Koç’un yabancı dil binası için ne kadar ağacın kesildiği bilinmiyor.

İki yılda 4.4 hektar

Daha önce ifşa ettiğimiz lojman ve mühendislik fakültesi binası ile birlikte Koç Üniversitesi’nin Sarıyer Mavramoloz Ormanı’nda 2 yılda toplam 44 bin 720 metrekarelik alanda betonarme işlemde bulunduğu bildirildi. Beton yapıları ormana dikerek doğa katliamı gerçekleştiren firma ise, başında Ali Koç’un bulunduğu Ark İnşaat.

Kim dur diyecek?

Akit’in fotoğraflarına ulaştığı Yeni Fakülte Binası ile Yabancı Diller Okulu’nun betonarme yapısı, dip dibe bulundukları ormana saplanmış hançer hüviyetinde. Bir ağaca hasar vermenin bile yasak olduğu Türkiye’de ormanın göbeğinde 4.4 hektarlık alanda ağaç kesen Koç Üniversitesi’ne kimin ‘dur’ diyeceği merak konusu.

Akit, orman talanının peşini bırakmıyor

Gezi Parkı gibi ağaç bahanesiyle gerçekleştirilen kalkışmalara destek veren Koç Grubu’nun çöktüğü Sarıyer Mavramoloz Ormanı’ndaki işgalin ağaç kese kese büyüdüğünü Akit ortaya çıkarmıştı. Mavramoloz Ormanı’nda 160 hektarlık alanda şaibeli şekilde inşa edilen Koç Üniversitesi’nin son 2 yıl içerisinde 4 bin 720 metrekarelik alandaki ağaçları da sökerek Lojman ve Mühendislik Fakültesi binası diktiği tespit edilmişti. Akit’in ulaştığı bilgilere göre; “Koç Üniversitesi Yeni Lojman Binaları” inşaatının 2 bin 925 metrekarelik alanda, Koç Üniversitesi Kampüsü Mühendislik Ek Binası inşaatının bin 795 metrekarede yükseldiği saptanmıştı.

Çevreciler Koç’un orman talanına kör

28 Şubat’ta çöktüler

Koç Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan dönemindeki İBB’nin itirazına rağmen 28 Şubat sürecinde Büyükşehir ve İmar kanunlarına aykırı olarak Sarıyer Zekeriyaköy’deki Mavramoloz Devlet Ormanı’nda yükselmişti. Koç Üniversitesi, ormanın göbeğinde 160 hektarlık arazide ağaç kıyımı yapılarak inşa edilmişti. Koç’un orman katliamı nedeniyle 1997 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar Topçu, imar yolsuzluğu suçundan Yüce Divan’a sevk edilmişti.

Dünden bugüne Koç’un orman talanı



FARUK ARSLAN

