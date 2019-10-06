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Koç’tan sistematik orman katliamı

28 Şubat sürecinde çöktükleri Sarıyer Ormanı’nda kanser hücresi gibi sinsice yayılan Koç Üniversitesi’nin ağaç katliamının devasa boyutunu gözler önüne seriyoruz. Son 2 yıl içerisinde 4.720 metrekarelik alanda betonarme işlemler yaptığını ortaya çıkardığımız Koç’un, asıl talanı yeni fakülte binası ve yabancı diller okulu ile yaptığı belirlendi.

06 Ekim 2019 Pazar 09:25
Koç’tan sistematik orman katliamı

Sarıyer Mavramoloz Ormanı’nda akıl almaz ağaç katliamına imza atan Koç Üniversitesi’nin son 2 yılda lojman ve mühendislik fakültesi binası dikmekle yetinmediği, yeni fakülte binası ve yabancı diller okulu inşaatıyla toplamda 4.4 hektarlık alanı talan ettiği ortaya çıktı.

Mavramoloz canavarları

28 Şubat sürecinde çöktükleri Sarıyer Mavramoloz Ormanı’nda kanser hücresi gibi sessizce yayılan Koç Üniversitesi’nin ağaç katliamının devasa boyutunu gözler önüne seriyoruz. Son 2 yıl içerisinde 4 bin 720 metrekarelik alandaki ağaçları sökerek lojman ve mühendislik fakültesi binası diktiğini ortaya çıkardığımız Koç Üniversitesi’nin bununla yetinmediği öğrenildi. Koç’ların asıl orman talanını yeni fakülte binası ve yabancı diller okulu inşaatıyla gerçekleştirdiği belirlendi. Sözde doğa dostu özde ağaç canavarı Koç’ların 2016-2018 yılları arasında Mavramoloz Ormanı’ndaki 35 bin metrekarelik alanda Yeni Fakülte Binası, 5 bin metrekarede Yabancı Diller Okulu binası yaptığı saptandı.

Korkunç ağaç talanının yapıldığı Yeni Fakülte Binası’nın inşaatına 05.05.2016’da başlanıp 31.08.2018’de bitirildiği kaydedildi. 2 yıl 4 ay süren inşaata 848 gün boyunca hiçbir müdahalede bulunulmaması dikkat çekti. Yabancı Diller Okulu için ağaç sökümünün ise 21.04.2016’dan 14.02.2017’ye kadar sürdüğü kaydedildi. 9 ay 24 günlük zaman diliminde Koç’un yabancı dil binası için ne kadar ağacın kesildiği bilinmiyor.

İki yılda 4.4 hektar

Daha önce ifşa ettiğimiz lojman ve mühendislik fakültesi binası ile birlikte Koç Üniversitesi’nin Sarıyer Mavramoloz Ormanı’nda 2 yılda toplam 44 bin 720 metrekarelik alanda betonarme işlemde bulunduğu bildirildi. Beton yapıları ormana dikerek doğa katliamı gerçekleştiren firma ise, başında Ali Koç’un bulunduğu Ark İnşaat.

Kim dur diyecek?

Akit’in fotoğraflarına ulaştığı Yeni Fakülte Binası ile Yabancı Diller Okulu’nun betonarme yapısı, dip dibe bulundukları ormana saplanmış hançer hüviyetinde. Bir ağaca hasar vermenin bile yasak olduğu Türkiye’de ormanın göbeğinde 4.4 hektarlık alanda ağaç kesen Koç Üniversitesi’ne kimin ‘dur’ diyeceği merak konusu.

Akit, orman talanının peşini bırakmıyor

Gezi Parkı gibi ağaç bahanesiyle gerçekleştirilen kalkışmalara destek veren Koç Grubu’nun çöktüğü Sarıyer Mavramoloz Ormanı’ndaki işgalin ağaç kese kese büyüdüğünü Akit ortaya çıkarmıştı. Mavramoloz Ormanı’nda 160 hektarlık alanda şaibeli şekilde inşa edilen Koç Üniversitesi’nin son 2 yıl içerisinde 4 bin 720 metrekarelik alandaki ağaçları da sökerek Lojman ve Mühendislik Fakültesi binası diktiği tespit edilmişti. Akit’in ulaştığı bilgilere göre; “Koç Üniversitesi Yeni Lojman Binaları” inşaatının 2 bin 925 metrekarelik alanda, Koç Üniversitesi Kampüsü Mühendislik Ek Binası inşaatının bin 795 metrekarede yükseldiği saptanmıştı.

Çevreciler Koç’un orman talanına kör

28 Şubat’ta çöktüler

Koç Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan dönemindeki İBB’nin itirazına rağmen 28 Şubat sürecinde Büyükşehir ve İmar kanunlarına aykırı olarak Sarıyer Zekeriyaköy’deki Mavramoloz Devlet Ormanı’nda yükselmişti. Koç Üniversitesi, ormanın göbeğinde 160 hektarlık arazide ağaç kıyımı yapılarak inşa edilmişti. Koç’un orman katliamı nedeniyle 1997 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar Topçu, imar yolsuzluğu suçundan Yüce Divan’a sevk edilmişti.

Dünden bugüne Koç’un orman talanı


FARUK ARSLAN
Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 09:25
  1. Sarıyer Mavramoloz Ormanı
  2. Koç Üniversitesi
  3. 28 Şubat süreci
  4. Koç Üniversitesi’nin ağaç katliamı
  5. Mavramoloz Ormanı
  6. Akit
  7. Gezi Parkı
  8. Koç Grubu
  9. Koç Üniversitesi Yeni Lojman Binaları
  10. Koç Üniversitesi Kampüsü Mühendislik Ek Binası
  11. Recep Tayyip Erdoğan
  12. İBB
  13. Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar Topçu
  14. imar yolsuzluğu
  15. Yüce Divan

YORUM YAZ

  • SaitSait22 sa önce
    Bu haberin diğer yandaş kuruluşlarınında yaptığı katliamlara tepkiye vesile olması dileğiyle!
  • ömerömer22 sa önce
    28 şubat bitmedi ki ve bu akepeliler ile devam ediyor...
  • HizipSavarHizipSavar22 sa önce
    tarkan gökhan ve diğersözde cevreciler hadi tek kelime din lan tek kelime edin ....siniz  laf etmeyenler.
  • MEŞEMEŞE1 gün önce
    MALESEFBU SADECE MİLYONDABİRİ,
  • abdullahabdullah1 gün önce
    Bu GEZİ SPONSORU, DİVAN OTELİNİ gezi operasyonuna tahsis eden sözde çevreci HOLDİNGİN ZEKERİYAKÖY ORMANLARINI TALAN ETTİĞİ SIRADA İBBBşk olan Sn.RTE çok mücadele etti... ancak adamalar vesayetçi devletin bizzat kendisi gibi güçlüydü, amaçlarına ulaştı. Şöyle bir hesap yapın 1993-94 ORMAN HARİTALARI ÜZERİNDEN.... m2/AĞAÇ SAYISI ile ÜNİVERSİTE İNŞAATLARI SONRA KATLEDİLEN m2/AĞAÇ SAYISI ortaya çıkar. ...  TARİH SAYFALARI KAYDETTİ... İleride Koç Üniversitesinde İSTANBUL ORMANLARI VE ÇEVRE KONULU DERS OLURSA OKUTULUR İNŞALLAH!
  • KutlukKutluk1 gün önce
    Rahmetli babam çeşme hayratı yapmak içinadananın köyünde tarla yolunun kenarındabir kaç çalıyı söktü(var olan yolu traktörle insanlar inip tankerleriyle su alması maksadıyla genişletti)diye orman şefi baskın yaptı (tabiki hasedinbiri ihbar etmiş ) jandarmalar alıp gitti mahkemelik olduk o zamanda bile çok büyük ceza ödedi rahmetli sıkıntı çektik. Amacısadece köylüler insanlar faydalansındi. Bir kaç yıl sonra köyün suyu yetmedi keşke o çeşme yapılsaydı dediler köylüler. Bize böyle oldu koça hiç bir şey yok devletin gücü sanki zengine yetmiyor hukuk işlemiyor gibi
  • İdo1 İdo1 1 gün önce
    Devlet yalnız garibana mı gücün senin koçlaragelince neden gıkın çıkmaz acaba.
  • DallıDallı1 gün önce
    KIYAMETİ KOPARAN GEZİCİLER NEREDESİNİZ.AĞAÇLARI ÇOOOK SEVEN DERNEKLER NEREDELER.AAAA GOSGOÇA GOÇ VAR .SAHİ GEZİ FİNANSÖRLERİ İÇİNDE KİMLER VARI O GÜNLERDE
  • KARAYARKARAYAR1 gün önce
    ZENGINLER VORMANLARI YOK EDERLERKEN NEREDE BU CEVRECI DENILEN SATILMIS IMNELER NEREDESINIZ BIZDE PARA VERELIM BIZIM ODUNLARI KICINIZDA KIRALIM SATILI CEVRECI DENILEN LGNT LILER BÖYLE KICI BOZUKLAR YALNIZ VATAN HAINLIGINE CALISIYORLAR BUNLARIN BABLARI DENILEN OGLANLAR ISTE BOYLE HAIN YETISTIRILER .
  • Muzaffer AyMuzaffer Ay1 gün önce
    Dun de yazmıştım. Hükümetin gucu yetmiyor. Vatandaşa yeten devlet "KOC" A geldiğinde 3 maymunları oynuyor. Ya ortak yiyorlar. Ya da bize anlayamadıkları anlaşmaları var. Bu zulme agac katliamına ve peşkeşe son verilmelidir.
  • PostacıPostacı1 gün önce
    Bu ülkede Orman Bakanı yok mu? Gerçekten yok mu? Varsa eğer sorum şudur; Sayın bakan, Koç Holding TC.Yasalarını Nasıl çiğner.Sizin müdahale yetkiniz yok mu?Bu ülkede Hükümet Yok mu?
  • celil yağmur oğlucelil yağmur oğlu1 gün önce
    HÜKMET VE ORMAN BAKANLIĞI NEREDE BUNLARIN VATAN HAİNİ OLDUĞUNU BİLDİĞİMİZ HALDE NEDEN BAKANLIK BUNLAR UYARMIYOR HÜKMET SİSTEMİNDE BOŞLUKLAR OLDUĞUNU GAYET ÇOK İYİ BİLİYORSA...KOÇLARIN YAPTIKLARINI HÜKMET UNUTMUŞ OLABİLİR AMA VATANDAŞLAR UNUTMAZ ..ÇÜNKÜ BİZİM KARNIMIZ AÇ BAKANLARIN DEVLET BÜROKRATLARINKİLER TOK..
  • asılasıl1 gün önce
    cumhuriyeti yıkmaya çalışan ve meydanlara hükümete erdoğan ve eşine ağır küfürü ve hakaretler yazan geziyi kışkırtan ve maddi manevi desteklyen bu heriflere karşı hükümet neden uyumuş. müdahale etmemiş.
  • AKINCIAKINCI1 gün önce
    Kim dur diyecek iktidar kimde ise o dur diyecek veya ORMAN DİYE BİRŞEY KALMAYACAK yalandan Türkiye yi ağaçlandırıyoruz laflarını bırakın artık orman diye birşey kalmadı................
  • FenebahçeliFenebahçeli1 gün önce
    müslümanlar neden tepki göstermiyor?
  • DeliDeli1 gün önce
    Evimin bahçesinde ki ağacı kessem bana dünyanın cezasını yazan piçler nerde ...güçleri garibana yeter namussuz idarecilerin
  • aliali1 gün önce
    yalancı sahtekar çevrecilerin sesi hiç çıkmıyor,gezi parkında15 ağacın yeri değişecek diye tüm Türkiyeyi karıştırıp 150 milyar ekonomiye zarar verdiniz..sizin içinizi dışınızı biliyoruz,sizin derdiniz ağaç değil toplumu kışkırtıp Türkiye yi karıştırarak yabancı efendilerinize hizmet etmek.
  • Savcılar goreveSavcılar goreve1 gün önce
    Nerde üç ağaç seven gezici ser.... Ler çıkın koçların karşısına pretesto edinallarina zarar vermeye kalkin bize yazmayın savcılar nerde söz konusu büyük baş olunca zor sıkar biraz degilmi ama vatandaşa her halta kamu davası
  • Koç mikrobuKoç mikrobu1 gün önce
    Mikropluk için üniversite açmış çıkarlarına hizmet için. Para için çocuklarınızı telef etmeye gerek yok müslümanlar.

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