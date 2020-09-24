Koç’tan pisliğini örtbas etme çabası!

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Bünyesinde faaliyet gösteren “Demir Export” isim firmanın Sivas’ta vatandaşa zehirli su içirdiği deşifre olan Koç Grubu kendisini temize çıkarma girişimlerine hız verdi.

Vatandaşa zehirli su içirdiler

Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Pınargözü köyünde maden faaliyetleri yürüten Koç grubuna bağlı "Demir Export" isimli firmanın yaptığı çalışmaları içme sularını adeta zehirledi.

Bölgedeki içme sularının analiz edilmesiyle sudaki arsenik oranının olması gerekenden 7 kat fazla olduğu ortaya çıkmıştı. Firma köy sakinlerinin talebi üzerine suya arsenik oranı yüksek su karıştırdıklarını itiraf etti.

Koç Holding’ bağlı söz konusu firmanın suları zehirlediği iddia eden bölge sakinleri hukuki süreç başlatmış, çevre davasu Kangal Asliye Ceza Mahkemesinin 2017 yılında verdiği kararla ceza davasına dönüşmüştü. Köylülerin suçadığı firmada suya arsenik oranı yüksek su karıştırdıklarını itiraf etmişti. İçme suyuna arsenikli su karıştırdığ tespit edilen Koç’a bağlı firma, aradan geçen 2,5 yıllık sürenin ardından Sivas Ağır Ceza Mahkemesinde çevreye zarar vermekten yargılanacak.

Vatandaşın içe suyunu zehirleyerek insan sağlığını hiçe sayan Koç Holding skandalın patlak vermesi sonrası piar çalışmalarına başladı.

Skandal örtbas etme girişimi

Avrupa komisyonu 2019 yılında iklim değişikliğinin durdurulması, biyolojik kaybın önlenmesi ile çevre kirliliği ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla Yeşil Mutabakat’ı duyurmuştu. Dünya Ekonomik Forumu ise oluşturulan “Yeşil Mutabakat” kapsamında küresel 30 şirketin üye olduğu bir CEO Eylem Grubu meydana getirdi.

Sivas’ta içme sularını zehirleyerek hem çevreyi hem de insan sağlığını hiçe sayan Koç Holding’in CEO’su Levent Çakıroğlu, sözde çevreyi korumak için oluşturulen CEO Eylem Grubu’nda Türkiye’yi temsil eden tek isim olarak duyuruldu.

Koç Grubu’nun konuyla ilgili 24 Eylül 2020 tarihli basın açıklamasında sözde çevreci bir yaklaşım benimsenerek şirketin çevre konulu uluslararası organizasyonlarda Türkiye’nin tek temsilcisi olduğu iddia edilerek, şirketin deşifre olan çevre katliamları örtbas edilmeye çalışıldı.