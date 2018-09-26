Koç'tan flaş karar! Üretimi durdurdu

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamasında, üretime ara verilmesi, Türkiye pazarında son dönemde yaşanan daralmayla gerekçelendirildi.

Açıklamada üretimin, ekim ayında aralıklarla toplamda dokuz iş günü olmak üzere Bursa fabrikasında durdurulacağı belirtildi.

TOFAŞ, üretime ara verilmesinin şirket üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını belirtirken şirketin sürekliliğine de etkisinin olmayacağını kaydetti.