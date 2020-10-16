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Aktüel Kocasının telefon hattı üzerinden ByLock kullanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
Aktüel

Kocasının telefon hattı üzerinden ByLock kullanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:23:13 -
Kocasının telefon hattı üzerinden ByLock kullanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ'ye yönelik davada kocasının telefon hattı üzerinden ByLock kullanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.Y. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kocası A.Y. adına kayıtlı telefon hattına yükleyip kullandığını ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırdığını belirterek, H.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.Y. savunmasında, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını ve örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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