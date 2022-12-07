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Gündem Kocasının eve dönmesini isteyen kadından akıl almaz oyun! Ağzınız bir karış açık kalacak
Gündem

Kocasının eve dönmesini isteyen kadından akıl almaz oyun! Ağzınız bir karış açık kalacak

Aydın'ın Didim ilçesinde kocasının eve dönmesini isteyen kadının yaptığı akıl almaz oyunu polis çözdü. Alevi vatandaşların yaşadığı bir evin kapısına çarpı işareti konulması işinin, eşinin eve dönmesini sağlamaya çalışan kadın tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 11:15:00 -
Kocasının eve dönmesini isteyen kadından akıl almaz oyun! Ağzınız bir karış açık kalacak

Aydın'ın Didim ilçesinde kocasının eve dönmesini isteyen kadının yaptığı akıl almaz oyunu polis çözdü. Alevi vatandaşların yaşadığı bir evin kapısına çarpı işareti konulması işinin, eşinin eve dönmesini sağlamaya çalışan kadın tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Efeler Mahallesi'nde bir apartmandaki evlerin kapısına Alevi vatandaşlara yönelik yazı yazıldığı ve kırmızı boyayla çarpı işareti yapıldığı ihbarı üzerine, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Polisin yaptığı araştırma ve inceleme neticesinde söz konusu işaretlenen evde yaşayan U.S. ve M.S.'nin bir süredir ayrı yaşadığı, çiftin iki çocuklarının bulunduğu belirlendi.

M.S.'nin bir aydır pansiyon ve otellerde kalan eşiyle barışmaya çalıştığı, eşinin eve dönüp ailesine sahip çıkması için yaşadığı ev ile yan dairenin kapısına kırmızı boyayla çarpı işareti çizdiği ve bunu Alevilere yönelik bir eylem gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıkartıldı.

Didim Güvenlik Büro Amirliğince hakkında adli işlem başlatılan M.S.'nin, kendisinin de Alevi olduğunu söylediği ve kocasını eve döndürerek aile birlikteliğini sağlamak amacıyla böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

 

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Yorumlar

kenan reis

Provokatörlüğün izahı olmaz

Cuma aktaş

Buna nasıl küfür edersen et, nasıl döversen döv müstehaktır. Atın vatandaşlıktan şerefsizi. O mahallede bir kaç insanın bile kakbinde bir oynamaya neden olduysa bu katlanarak felakete dönüşür.
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