Kocasının dövdüğü 5 aylık hamile Nezaket, yaşam savaşı veriyor

Eskişehir'de, 7 yıllık eşi Sercan A. (25) tarafından dövülerek vücudunda kırıklar oluşan 5 aylık hamile Nezaket Nur A.'nın (24) hastanedeki tedavisi devam ediyor. Nezaket Nur A.'nın, 2 ablası ve annesi aldıkları tehditler nedeniyle kentten ayrıldıklarını söyledi.



Eşi Sercan A.'dan şiddet gören 3 çocuk annesi Nezaket Nur A., önceki gün yine dövüldü. Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Nezaket Nur A., kaldırıldığı Eskişehir Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yakalanan eşi S.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Nezaket Nur A.'nın, Pazartesi günü karnındaki bebeğin sağlık durumuna göre ameliyat edileceği öğrenildi.



Nezaket Nur A.'nın ablaları R.T., Y.T ve annesi N.T. ise aldıkları tehdit nedeniyle Eskişehir'den ayrıldıklarını belirtti. Abla R.T. "Kardeşimin evlendiği günden beri şiddet görüyor. Son olayda ise vücudunda çok sayıda kırık var. Ayrıca, karnındaki bebeğin de sağlık durumundan endişe ediyoruz. Savcılğa giderek Sercan A.'dan şikayetçi olduk. Ancak yakınlarından aldığımız tehditler nedeniyle kentten ayrılmak zorunda kaldık. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Kardeşimizin bir an önce kadın sığınma evine gönderilmesini ve diğer 3 çocuğunun da o aileden alınmasını istiyoruz" dedi.