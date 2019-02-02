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Kocasının dövdüğü 5 aylık hamile Nezaket, yaşam savaşı veriyor

Eskişehir'de 7 yıllık kocası tarafından dövülen ve birçok kemiği kırılan 5 aylık hamile genç kadının tedavisi, yoğun bakımda sürüyor.

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:49
Kocasının dövdüğü 5 aylık hamile Nezaket, yaşam savaşı veriyor

Eskişehir'de, 7 yıllık eşi Sercan A. (25) tarafından dövülerek vücudunda kırıklar oluşan 5 aylık hamile Nezaket Nur A.'nın (24) hastanedeki tedavisi devam ediyor. Nezaket Nur A.'nın, 2 ablası ve annesi aldıkları tehditler nedeniyle kentten ayrıldıklarını söyledi. 

Eşi Sercan A.'dan şiddet gören 3 çocuk annesi Nezaket Nur A., önceki gün yine dövüldü. Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Nezaket Nur A., kaldırıldığı Eskişehir Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yakalanan eşi S.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Nezaket Nur A.'nın, Pazartesi günü karnındaki bebeğin sağlık durumuna göre ameliyat edileceği öğrenildi.

Nezaket Nur A.'nın ablaları R.T., Y.T ve annesi N.T. ise aldıkları tehdit nedeniyle Eskişehir'den ayrıldıklarını belirtti. Abla R.T. "Kardeşimin evlendiği günden beri şiddet görüyor. Son olayda ise vücudunda çok sayıda kırık var. Ayrıca, karnındaki bebeğin de sağlık durumundan endişe ediyoruz. Savcılğa giderek Sercan A.'dan şikayetçi olduk. Ancak yakınlarından aldığımız tehditler nedeniyle kentten ayrılmak zorunda kaldık. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Kardeşimizin bir an önce kadın sığınma evine gönderilmesini ve diğer 3 çocuğunun da o aileden alınmasını istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 16:49
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YORUM YAZ

  • turkturk41 dk önce
    BU MEYMENETSIZLE EVLENIRSE OLAN OLUR. ADAMDA NE BIR INSALIKVAR NE BIR MERHAMET HER HALINDEN BELLI. IYI N BIRISI ...UMARIM BELEDIYE BUNU AGACLARI KEMIRIRKEN YAKALAR VE ZEHIRLER...
  • hercaihercai41 dk önce
    Tipi de bozuk y.vsagin!

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