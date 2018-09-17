Kocaoğlu: İzmir CHP'nin kalesi değildir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, gazeteci Mehlika Türkmenoğlu Gökmen’in sunduğu "Fuar Sohbetleri" programında canlı yayın konuğu oldu.

Yerel seçimlerde aday olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Başkan Kocaoğlu, "Aday olsam da olmasam da partim için çalışacağım. Adaylık konusunda kafam net değil; gidip geliyorum, bakıyorum. Çok yoğun bir program içindeyiz. Fuardan sonra ailemle görüşüp onların fikirlerini alacağım. Arkadaşlarımın görüşleri çok önemli. En önemlisi de İzmirli hemşehrilerimizin görüşleri. Zaman zaman hizmete, memnuniyete yönelik kamuoyu araştırmaları yapıyoruz. Oradan neyin ne olduğu çıkıyor. Ben hiç anket açıklamam, o zaman anketin kıymeti kalmaz" diye konuştu.

"1 EKİM'DE SADECE BASINA ÖZEL BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIM"

Hiçbir dönem kimseye gidip de "Beni aday yapacak mısınız?" diye sormadığını belirten Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"Sormadım, sormam da. Ben o işlere bakmam. 2009’da bakmadım; 2014’te de bakmadım. 2009’da, seçime 6 ay kala yazılı açıklama yapmak zorunda kaldım. 2014’te de Cumhurbaşkanımız, Binali Yıldırım’ın elini kaldırdıktan 15 dakika sonra gidip aday oldum. O gün öyle gerekiyordu çünkü. Yine aynı yol ve yöntemle hareket edeceğim. 1 Ekim’de sadece basına özel bir açıklama yapacağım. Kitlesel bir açıklama yapmayacağım. Öbür türlüsü şova dönüşür."

SEÇİM SONRASI DEĞİŞİM İSTEMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki değişim talebine ilişkin de konuşan Başkan Kocaoğlu, "Evet, değişim talebi var ve bunu ben açık yüreklilikle, üç cümleyle söyledim. O üç cümleyi herkes kendine göre çekince biraz daha detaylı ikinci açıklamayı yaptım. Muharrem İnce’yi desteklediğimi söyleyenler oldu. İşi kişiselleştiriyorlar. Bu işler kişiselleşmez. Değişim talebim var mı? Var. Sizin olmayabilir. Bu kesinlikle kişi ile ilgili değil. Dış politika, ekonomi ve teröre yönelik sorunlara köklü çözüm getirecek bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu Sayın Kılıçdaroğlu ile defalarca konuştum. Bu yol haritası yapılmadığı müddetçe sadece iktidar partisini eleştirerek bir yere varılamayacağını söyledim. Genel başkan yardımcıları içinde diyalog kuracağım, benim söylediğimi yanlış anlamayacak birkaç kişiyle de paylaştım bunları." dedi.

İZMİR CHP'NİN KALESİ DEĞİL

İzmir’in CHP’nin kalesi olmadığını, yerel seçimlerde belediye başkanı adayının büyük önem taşıdığını söyleyen Başkan Kocaoğlu, CHP’lilerin 24 Haziran seçimlerinden sonra yaşadıkları kırgınlık nedeniyle sandığa gitmeyeceği iddialarına ilişkin olarak da, "Parti üyesi CHP’li eleştirir, acımasız da davranır ama sabah kalkar oyunu verir. Parti terbiyesi bunu gerektirir. Belediye başkanı adayları belirlerken belirli kriterlere dikkat edilmesi gerekir. Hiçbir yer kimsenin arka bahçesi değildir. İzmir CHP’nin kalesi hiç değildir. Evet, CHP İzmir’de güçlü. Herkes aday olmak hak ve özgürlüğüne sahiptir. İster üye olsun, ister delege olsun, ister genel merkez olsun; seçecek olanların titiz davranmasında fayda var. Kaybedilmeyebilir ama zayıflarsın. Önemli olan başarılı bir şekilde kazanmaktır. Adayların hepsine hayırlı olsun; hepsine de başarılar diliyorum. Her şey gönüllerince olsun" açıklamasını yaptı.