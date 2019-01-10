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Kocaoğlu açıkladı: İzmir Metro'da anlaşma sağlandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, belediye yetkililerinin Türk-İşe bağlı Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplu iş sözleşmesinde imzaların atıldığını duyurdu.

10 Ocak 2019 Perşembe 23:32
Kocaoğlu açıkladı: İzmir Metro'da anlaşma sağlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası, yüzde 25 zam konusunda uzlaşmaya vararak Toplu İş Sözleşmesini imzaladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir Metro A.Ş.deki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Fahrettin Altay ve Bornova Evka-3 arasında hizmet veren metro ile Ataşehir-Alaybey ve Halkapınar-Fahrettin Altay hatlarındaki tramvay işletmesinde çalışan 449 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar 'yüzde 25 zam' konusunda uzlaşmaya vardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin Türk-İşe bağlı Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde seyyanen 700er TL ve 106 gün ikramiye konusunda da anlaşılarak Toplu İş Sözleşmesine imzalar atıldı.

Aziz Kocaoğlu duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, anlaşmayı sosyal medya hesabından yayınladığı, "Güzel bir haber vereyim: İzmir Metro A.Ş.deki toplu iş sözleşmesi görüşmelerini anlaşmayla sonlandırdık. Yüzde 25lik zam işçilerimize hayırlı olsun" mesajıyla duyurdu.

Demiryol-İş Sendikasının İZBANda sürdürdüğü grev ise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararıyla durdurulmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 23:32
  1. İzmir Metro
  2. Aziz Kocaoğlu
  3. İZBAN

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