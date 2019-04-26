0553 313 94 23

Kocaman: “Uzun zamandır Galatasaray’a karşı kazanamamak bizim için ciddi bir motivasyon”

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

26 Nisan 2019 Cuma 17:58
Kocaman: “Uzun zamandır Galatasaray’a karşı kazanamamak bizim için ciddi bir motivasyon”

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kocaman, takımın normale dönüşe sinyali verdiğini belirterek bunun Galatasaray maçı öncesi kendileri için bir umut olduğunu söyledi.


Teknik direktör Kocaman, Kayacık Tesislerinde antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konyaspor’un 10 maçtır kazanamadığını hatırlatan Kocaman, "Son dönemlerine bakıldığı zaman Konyaspor’un normalin dışında anormal bir durum olduğu ortada. Diğer taraftan da 10 maçın içinde her maçı da rakiplerinden beceri açısından aşağıda bir takım olarak oynamadık. Bununla beraber özellikler sonuçları etkileyen en az 5 tane maç sayabilirim. Ciddi hakem hataları aleyhimize oldu. Kendi içimizdeki hatalarımızı kendimiz düzeltme becerisine sahibiz ama dışarıdan gelecek hatalar için bütüncül bir güce ihtiyacımız var. Özellikle Ankaragücü maçında bir silkinme oldu takımda. Normal oyunumuza doğru gelebileceğimizi, Sivas maçının dip olduğunu gösteren bir durum sergiledik ama bu ne kadar kalıcı bir durum onu bilmiyorum" dedi.



“Çok uzun zamandır Galatasaray’a karşı kazanamamak bizim için ciddi bir motivasyon”


Maç öncesi takıma bakıldığı zaman gözlem ve gözlemin sonucunda buruna gelen koku ve bununla beraber maç içindeki oyuncuların davranış biçimleri normalimize yaklaşma adımını attığımızı gösteriyor. Galatasaray maçı öncesi bana bu anlamda bir nebze olsun umut veriyor. İki tane çıkış yerimiz olacak. Çok uzun zamandan beri Galatasaray’a karşı Konyaspor kazanamama durumu, bu ciddi bir motivasyon olacak. Bunu çevirmek istiyoruz. Ama bununla beraber güncele baktığımız andan itibaren 10 maçtır kazanamayan bir takımımız var, bunu da artık kazanan takıma çevirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Aykut Kocaman, "Karşımızdaki rakip bu anlamda çok mu uygun? Doğrusunu söylemek gerekirse ikinci yarıya çok güçlü başladılar. 9 galibiyet 3 beraberlikle başladılar. 30 puanlık bir başlangıç. Neredeyse maç başına 2.5 puan. Kaybettikleri puanların 3’ü de deplasmanda. Güçlü bir seriye sahip, dün oynadığı maçı da farklı kazanarak ciddi moral, motivasyona sahip. Kolay atabilen ve zor yiyebilen, özgüveni yüksek bir takıma karşı oynayacağız bu bir gerçek. Son derece formda, kuvvetli ve artık şampiyonluk açısından maçlarını kazandığında matematiksel olarak başka bir sonuca ihtiyacının olmadığını bir takım olması tabii ki anlamdaki zorluk derecesini biraz daha arttıracak faktörlerden bir tanesi. Bu olasılıklara rağmen bir takım şeyler olabilme ihtimalinin sunduğu için de çok daha güzel bir iş" diye konuştu.



Galatasaray maçı hazırlıkları devam etti


Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Çamdalı, Selim Ay ve Petar Filipovic katılmadı. Yağmur altında yapılan koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman serbest koşu çalışması ile devam etti. Futbolcular, 5’e 3 oyun ve sonrasında yapılan şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.


Öte yandan, antrenmanı ziyaret eden ve bir süre izleyen Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Teknik Direktör Aykut Kocaman, antrenörler ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirerek başarılar diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 17:58
  1. fotoğraf
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atatürk Üniversitesi; Yanıkdere Şehitlerini anarak, Fransa’nın 24 Nisan Kararına tepki gösterdi
    1. Atatürk Üniversitesi; Yanıkdere..
    2. Yayla yolları ulaşıma açılıyor
    3. Jandarmayı şaşkına çeviren olay
    4. Burhaniye Meslek Yüksekokulunda kısır..
    5. Kara Kuvvetleri'ndeki "ankesör"..
    6. Hayat bilgisi dersinde 7 bölge 7..
    7. Kırşehir'de şampiyonluk hazırlıkları
    8. Ülkede ibadethaneler tehlike altında!..
    9. Kağıthane'de çöken bina
    10. Vatan Yahut Silistre, Arkası Yarın..
    11. Malatya’da işsiz sayısı 47 bin 810
    12. Saadet Partisi Genel Başkanı..
    13. Sri Lanka'da polis ile bir grup..
    14. DİSK heyetinden Kılıçdaroğlu'na..
    15. Hüyük’te çiftçiler yağmur duasına çıktı
    16. Trump’dan OPEC’e fiyatları düşürme..
    17. Kocaman: “Uzun zamandır Galatasaray’a..
    18. TİKA'nın Arnavutluk'ta eğitime desteği..
    19. Çimento yüklü tır devrildi sınır..
    20. Öğrencilere Düzce Üniversitesi’nin..
    21. Kamyondan akü hırsızlığına tutuklama
    22. Özçekim yaparken 11 yaşındaki..
    23. 'Ekmek' dediler, ekmeğe göz diktiler!..
    24. AK Parti’den Başkan Kadir Bozkurt’a..
    25. İznik’te Eşrefoğlu Rumî’yi anma..
    26. Başkent ticaret liderlerinden..
    27. 95 Yaşında Kalça Protezi oldu,..
    28. Fetullahçı Terör Örgütü'ne operasyon
    29. 479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu..
    30. Spor şenliklerinde ödül heyecanı
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    İmam Hatiplilere 'Sapık' diyen CHP'li arsız görevden alındı
    İmam Hatiplilere 'Sapık' diyen CHP'li arsız görevden alındı

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı