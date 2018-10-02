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Kocaman: Fenerbahçe zordaysa göreve hazırım

Phillip Cocu ile yolları ayırma noktasına gelen Fenerbahçe'de güçlü adaylardan biri de Aykut Kocaman.

02 Ekim 2018 Salı 10:40
Kocaman: Fenerbahçe zordaysa göreve hazırım

Teknik Direktör Phillip Cocu ile yolları ayırma noktasına gelen Fenerbahçe'de güçlü adaylardan biri de Aykut Kocaman. Geçen sezon takımın başında yeralan deneyimli çalıştırıcı, Başkan Ali Koç'un, yola Cocu ile devam etme kararı almasının ardından görevinden ayrılmıştı.

''FENERBAHÇE ZORDAYSA GÖREVE HAZIRIM''
Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre üç ay önce görevine son verilen Kocaman'a şu an teklif yapılması durumunda bunu kabul etmeme ihtimalinden de bahsediliyordu. Deneyimli teknik adama bu konuyla ilgili yakın çevresinden de sorular soruluyor. Kocaman'ın bu sorulara verdiği cevap ise şu şekilde: "Fenerbahçe zordaysa ve ihtiyacı varsa göreve hazırım..."

Geçen sene sistemini oturttuğu Konyaspor'dan, Fenerbahçe'nin sıkıntıda olması sebebiyle ayrıldığını ve sarı-lacivertli takımın başına geçtiğini belirten deneyimli teknik adam, benzer bir ihtiyaç halinde tekrar göreve hazır olduğunu belirtti.

MAAŞI ÖDENİYOR
Aykut Kocaman, şu anda takımın başında olmasa da bu sezonki maaşını alıyor. Geçen sezon iki yıllık sözleşme ile göreve gelen Kocaman, bunun bir yılını doldurmuştu. Kulüpten bu sezonla ilgili bir talebi olmasa da Başkan Ali Koç, kontratta yazan ödemenin yapılması talimatını vermişti.

RAKAMLAR KARŞILAŞTIRILDI
Ligde ilk 7 haftada 4 yenilgi alınması Phillip Cocu'nun kredisini tüketirken akıllara Aykut Kocaman'ı getirdi. OPTA'nın hazırladığı analizde, Aykut Kocaman ile sarı-lacivertlilerin geçen sezon ilk 7 haftadaki performansıyla Cocu'nun bu sezon aynı süreçte elde ettiği rakamlar karşılaştırıldı.

KOCAMAN DAHA İYİ
Buna göre Kocaman'ın daha iyi veriler aldığı görüldü. Aykut Kocaman ile 1.6 puan ortalaması tutturan Fenerbahçe, Cocu ile 1 puanda kaldı. Kocaman'ın takımı 7 maçta 14 gol kaydederken, Cocu'nun ekibi sadece 6 gol atabildi. Kocaman'la yüzde 60 topla oynayan sarı-lacivertliler Cocu ile yüzde 55'e geriledi. 17'şer kez net pozisyon yakalayan Fenerbahçe, Cocu ile 26 isabetli şut attı, Kocaman ile bu rakam 23'te idi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 10:40
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