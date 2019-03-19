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Kocaispir: "Şeffaf belediyecilik yapmak istiyoruz"

Cumhur İttifakı’nın AK Partili Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, hizmetlerini dürüst, şeffaf bir belediyecilik üzerine inşa edeceklerini söyledi.

19 Mart 2019 Salı 13:38
Kocaispir: "Şeffaf belediyecilik yapmak istiyoruz"

Cumhur İttifakı’nın AK Partili Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, hizmetlerini dürüst, şeffaf bir belediyecilik üzerine inşa edeceklerini söyledi.


Kocaispir, şeffaf bir belediyecilik anlayışı ile yola çıktıklarını belirterek, yeni bir başlangıç, yeni bir başarı hikayesi yazmak istediklerini belirtti.


Hizmetlerini dürüst, şeffaf bir belediyecilik üzerine inşa edeceklerini açıklayan Kocaispir, her mahalleye ihtiyacı olan hizmeti ayrım yapmaksızın sunmaya çalışacaklarının sözünü verdi. Kocaispir, “Açıkladığımız projelerimiz ile Yüreğir’in çehresini değiştirip, imajını parlatacağız. Belediyecilik hizmetlerimizi elbette yerine getiririz. Asıl olan Gönül Belediyeciliğini yapmaktır. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Yüreğirli halkımıza tüm hizmetlerini eksiksiz olarak biz yerine getireceğiz. Yamaçlı da ne konuşuyorsak, Kiremithane‘de de aynısını konuşuyoruz. Yani tek dil kullanıyoruz. Bölgelere göre konuşup siyaset yapmıyoruz. Biz her zaman ilkeli, dürüst, şeffaf çalışarak, ayrımsız ve ayrıcalıksız hizmet yapmanın sözünü veriyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:38
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