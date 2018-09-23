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Kocaeli’ne 15 milyon euroluk yatırım

İsveç merkezli klima santralleri üreticisi Systemair HSK, Kocaeli’ne 15 milyon Euroluk fabrika yatırımı yaptı. Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 28 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen fabrika, Türkiye’nin ‘Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik’ anlamına gelen LEED Gold Sertifikası’na sahip.

23 Eylül 2018 Pazar 10:45
Kocaeli’ne 15 milyon euroluk yatırım

İsveç merkezli klima santralleri üreticisi Systemair HSK, Kocaeli’ne 15 milyon Euroluk fabrika yatırımı yaptı. Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 28 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen fabrika, Türkiye’nin ‘Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik’ anlamına gelen LEED Gold Sertifikası’na sahip. Bu yatırımla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) fon kullanan ilk iklimlendirme firması olan Systemair HSK, yıllık 4 bin 500 adet klima santrali üretim kapasitesine sahip fabrikası ile Türkiye’yi özellikle Ortadoğu ve Balkanlar için üretim üssü olarak konumlandırdı. 25’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, yeni üretim tesisi ile 5 yıl içinde ihracat oranını yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkararak ikiye katlamayı hedefliyor.

BÜYÜMEYİ AMAÇLIYORUZ

CEO Roland Kasper, Türkiye’ye büyük hedeflerle geldiklerini belirterek, “Burada üretim ve istihdam odaklı yatırımlarla büyümeyi amaçlıyoruz” dedi. Kasper, Dilovası’na açılan üretim tesisinin şirketin son iki yıl içerisinde yaptığı en büyük yatırım olduğuna dikkat çekti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 10:45
  1. Kocaeli
  2. CEO Roland Kasper
  3. Systemair HSK

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