Kocaeli'nde polisten kaçan şahıs bacağını kırdı!
Kocaeli'nde sokak kısıtlaması saatinde evinin önüne gelen polisleri görünce kaçmaya çalışan 28 yaşındaki Selçuk E., bacağını kırdı.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir şahıs, evinin önüne gelen polis ekiplerinden kaçmak isterken 2 metre yükseklikteki duvardan düşerek ayağını kırdı.
Polisten kaçmaya çalışırken ayağını kırdı
Olay, saat 22.00 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Karakaş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selçuk E. (28)evinin önüne gelen polis ekiplerini görünce koşmaya başladı.
Selçuk E., kaçarken evinin önünde bulunan 2 metrelik duvardan atlamak istediği sırada düşerek sağ ayağını kırdı. Polis ekipleri, Selçuk E.’nin ayağının kırıldığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Selçuk E., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahıs, hastanede 1,5 süren tedavisinin ardından polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.