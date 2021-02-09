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Yaşam Kocaeli'nde polisten kaçan şahıs bacağını kırdı!
Yaşam

Kocaeli'nde polisten kaçan şahıs bacağını kırdı!

Kocaeli'nde sokak kısıtlaması saatinde evinin önüne gelen polisleri görünce kaçmaya çalışan 28 yaşındaki Selçuk E., bacağını kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 00:11:00 -
Kocaeli'nde polisten kaçan şahıs bacağını kırdı!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir şahıs, evinin önüne gelen polis ekiplerinden kaçmak isterken 2 metre yükseklikteki duvardan düşerek ayağını kırdı.

Polisten kaçmaya çalışırken ayağını kırdı

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Karakaş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selçuk E. (28)evinin önüne gelen polis ekiplerini görünce koşmaya başladı.

 

Selçuk E., kaçarken evinin önünde bulunan 2 metrelik duvardan atlamak istediği sırada düşerek sağ ayağını kırdı. Polis ekipleri, Selçuk E.’nin ayağının kırıldığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Selçuk E., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahıs, hastanede 1,5 süren tedavisinin ardından polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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