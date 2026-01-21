  • İSTANBUL
Yerel Kocaeli’nde feci otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var
Yerel

Kocaeli’nde feci otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Kocaeli Kartepe'de belediye otobüsü kaza yaptı. Çok sayıda yaralı olan kazanın olduğu olay yerine 7 ambulans sevk edildi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında çok sayıda yolcu yaralandı.

Olay yerine 7 ambulans ve 1 UMKE ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kartepe zirve yolu üzerinde bulunan Sisli Vadi mevkiinde meydana gelen olayda içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belediye otobüsü, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonrası şarampole yuvarlandı. İhbar sonrası olay yerine  7 ambulans, 1 UMKE ekibi sevk edilirken, ekipler bölgede farklı bir noktaya savrulan olup olmadığını öğrenmek için alanda tarama çalışması gerçekleştiriyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından Zirve Yolu’nda araç kaldırma ve güvenlik çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlattı.

Kar fırtınası 100 araçlık zincirleme kazaya neden oldu

İspanya'da iki hızlı trenin karıştığı kazada can kaybı artıyor

Altın Rusya'yı uçurdu: Savaşta 216 milyar dolarlık kazanç

Malatya'da Korkunç Trafik Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı

