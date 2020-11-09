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Aktüel Kocaeli'nde altyapı çalışmasında doğal gaz borusu delindi bir site boşaltıldı
Aktüel

Kocaeli'nde altyapı çalışmasında doğal gaz borusu delindi bir site boşaltıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 22:26:35 -
Kocaeli'nde altyapı çalışmasında doğal gaz borusu delindi bir site boşaltıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz hattının zarar görmesi üzerine tedbir amaçlı bir site boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Gonca Sokak'ta Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) çalışma yaptığı bölgede doğal gaz nakil hattında hasar oluştu.

Hattan yoğun gaz çıkışı nedeniyle bir sitede binalara gaz doldu.

İhbar üzerine gelen itfaiye ve İzmit Gaz Dağıtım AŞ ekipleri önlem alarak, sitede 5 binanın tahliyesini sağladı.

Ekipler, gaz akışının kesilmesiyle hatta onarım çalışmasına başladı.

Vatandaşlar, binaların havalandırılmasının ardından konutlarına tekrar girdi.

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