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Kocaeli’deki yediemin otoparkları, araç mezarlığına döndü

İcradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen yaklaşık 25 bin araç, Kocaeli’deki yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi.

18 Haziran 2019 Salı 10:09
Kocaeli’deki yediemin otoparkları, araç mezarlığına döndü

İcradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen yaklaşık 25 bin araç, Kocaeli’deki yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi. Duruma tepki gösteren otopark işletmecileri, araçların hem kendilerine hem de devlete zarar verdiğini söylediler.



Kocaeli’de eksik evraktan dolayı ya da icralık olduğu için trafikten men edilip yediemin otoparklarına çektirilen araçlar çürümeye terk edildi. Otoparklara çektirilen araçlar, arasında yıllardır bekleyenlerin olduğu öğrenilirken, lüks araçlar da dikkat çekiyor. Biriken araçlardan şikayet eden otopark işletmecileri ise yıllar önce çekilen araçların satılmamasının kendilerine zarar verdiğini belirtti. İzmit ilçesinde yediemin işletmeciliği yapan Özkar Dönge, araçlardan fiyatının yüzde 30’undan fazla otopark ücreti alamadıkları için zarar ettiklerini söyledi. Kocaeli’de yaklaşık 25 bin aracın çürümeye terk edildiğini kaydeden Dönge, il genelindeki tüm otopark işletmecilerinin bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getirdi.



“Biz bu araçların kapladığı yerden para kazanıyoruz”


Otoparklardaki araçların her geçen gün zarar oluşturduğunu söyleyen Dönge, “Benim otoparklarında şu an yaklaşık bin tane sorgulanmayan, terk edilmiş araç var. Bu araçlar belli bir süre sonra devlet tarafından bir şekilde değerlendirilmeli. Devlet tarafından, Milli Emlak tarafından satılarak bu araçlardan tekrar yararlanılması gerekiyor. Ama bu işlemler yapılmıyor. Araçlar yığıldıkça yığılıyor. Biz otoparkçılar olarak bu araçların otoparka getirilmesinde bir maliyetimiz oluyor. Kurtarıcı masrafları, sürücü, yakıt gibi giderlerimiz var. Biz bu araçların kapladığı yerden para kazanıyoruz. Ama o araç orada senelerce kalkmadıkça bizim işimize engel oluyor. Bir de bu araç hareket etmediği zaman çürüyor. Bu araçların bedeli ister 20 bin TL, isterse 200 bin TL olsun. Biz bu araçlardan aynı parayı kazanıyoruz. Biz bu araçların hepsine aynı güvenilirliği sağlamak zorundayız. Bizi aracın 20 bin, 200 bin TL değeri olması ilgilendirmiyor” dedi.



“Bu konunun bir an önce çözülmesi gerekiyor”


Araçların devlet için de zarar teşkil ettiğini ifade eden Özkar Dönge, “Bu araçlar otoparkta ne kadar kalırsa kalsın, biz aracın yüzde 30 fiyatından fazla hizmet ücreti alamıyoruz. Bu araç burada kaldığı sürece bize de devlete de zarar veriyor. Çünkü devlet bu araçtan bandrol parası alamıyor, trafik sigortası yaptıramıyor, muayene ücreti alamıyor. Bu sorun sadece benim sorunum değil, bütün otopark işletmecisi arkadaşımın sorunudur. Ben onların adına konuşuyorum. Düşünün ben bir işletme olmama rağmen bu şekilde yaklaşık bin araç bulunduruyorsam, Kocaeli genelinde tahmini olarak yaklaşık 25 bin araç bu durumda. Bu konunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Çözülmesi için bu araçların Milli Emlak kanalıyla satışa çıkartılarak paraya döndürülmesi, aracın da piyasaya kazandırılması gerekiyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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