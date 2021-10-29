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Aktüel Kocaeli’de yolcu treni kaza mı yaptı? Tren kazasında ölen ve yaralanan var mı?
Aktüel

Kocaeli’de yolcu treni kaza mı yaptı? Tren kazasında ölen ve yaralanan var mı?

Son dakika haberine göre, seyir halindeki yolcu treni Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kaza yaptığı öğrenildi. Tren kazasının duyulması sonrası tren kazasında ölen var mı, tren kazası nelere oldu? Tren kazasında ölen ve yaralananların isimleri belli mi? Tren kazası yaralı ve can kaybı var mı? gibi sorular da bir hayli merak edilir oldu. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 11:41:00 - 2021-10-29 11:42:16
Kocaeli’de yolcu treni kaza mı yaptı? Tren kazasında ölen ve yaralanan var mı?

Son dakika haberine göre İstanbul istikametine giden yolcu treni Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaza yaptı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Tren kazasında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

 

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