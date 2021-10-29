Kocaeli’de yolcu treni kaza mı yaptı? Tren kazasında ölen ve yaralanan var mı?

Son dakika haberine göre, seyir halindeki yolcu treni Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kaza yaptığı öğrenildi. Tren kazasının duyulması sonrası tren kazasında ölen var mı, tren kazası nelere oldu? Tren kazasında ölen ve yaralananların isimleri belli mi? Tren kazası yaralı ve can kaybı var mı? gibi sorular da bir hayli merak edilir oldu. İşte detaylar.