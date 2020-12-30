  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de üvey annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis
Aktüel

Kocaeli'de üvey annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:06:41 -
Kocaeli'de üvey annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, üvey annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Sanık Samet Cihan Y'nin, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, avukatı ve yakını hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaayı tekrar etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi.

Samet Cihan Y. de ailesinin zor durumda olduğunu ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

- Olay

Acısu Mahallesi'nde 24 Ekim 2018'de Samet Cihan Y. (24) ile Gürcistan uyruklu üvey annesi Nana Gokhldze arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında Samet Cihan Y. tarafından bıçakla boğazından yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Gözaltına alınan Samet Cihan Y. tutuklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aylin Sözer ve Selda Taş mesajı eleştirildi
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aylin Sözer ve Selda Taş mesajı eleştirildi

Partisinin içindeki taciz ve tecavüzlere sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Maltepe'deki evinde vahşice katledilen öğret..
ABD'den Türkiye'ye S-400 teklifi
Gündem

ABD'den Türkiye'ye S-400 teklifi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020'de yaşananları bir basın toplantısı ile değerlendirdi. Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile S-400 konusunda ort..
Trump'tan Senato'ya Türkiye'yi de ilgilendiren çağrı!
Dünya

Trump'tan Senato'ya Türkiye'yi de ilgilendiren çağrı!

ABD Başkanı Donald Trump, veto ettiği 2021 savunma bütçe tasarısını onaylamamaları için Senato'daki Cumhuriyetçilere çağrıda bulundu. ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay