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Kocaeli'de trafik kazası: Yaralılar var

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince araçlarından çıkarıldı, devlet hastanesine kaldırıldı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 12:42
Kocaeli'de trafik kazası: Yaralılar var

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Yahyakaptan Mahallesi mevkisinde Cemil Karal idaresindeki 41 NB 990 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Doğan yönetimindeki 34 TV 2867 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

İtfaiye ekipleri çıkardı

Kazada yaralanan sürücü Doğan ile eşi Hülya Doğan, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılarak ambulansa alındı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İzmit-Sakarya yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 12:42
  1. Sakarya
  2. trafik kazası
  3. itfaiye ekipleri
  4. Kocaeli
  5. kocaeli devlet hastanesi

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