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Aktüel Kocaeli'de sorun çözme vaadiyle dolandırıcılık yapan "sahte" avukat tutuklandı
Aktüel

Kocaeli'de sorun çözme vaadiyle dolandırıcılık yapan "sahte" avukat tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:28:51 -
Kocaeli'de sorun çözme vaadiyle dolandırıcılık yapan "sahte" avukat tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kendisini bakanlık avukatı olarak tanıtarak vatandaşların sorunlarını çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Adliyesine elinde cübbeyle gelen ve kendisini avukat olarak tanıtan S.B'nin, bir kişiye, tutuklu oğlunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıkmasını sağlayabileceğini söylediği belirlendi.

Asliye Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmaya girmek için kendisini bakanlık avukatı olarak tanıttığı tespit edilen S.B, gözaltına alındı.

Benzer suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen S.B, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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