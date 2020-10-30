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Aktüel Kocaeli'de sağanak D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ulaşımı aksattı
Aktüel

Kocaeli'de sağanak D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ulaşımı aksattı

Dilovası ilçesinde, D-100 kara yolu İstanbul yönünde bir köprünün altının su dolması nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 18:22:16 -
Kocaeli'de sağanak D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Öğle saatlerinde başlayan yağış, Kandıra, Dilovası, Darıca, Gebze olmak üzere bazı ilçelerde etkisini gösterdi.

Dilovası ilçesinde, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde bir köprünün altının su dolması nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, belediye, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar yan yola yönlendirildi.

Ekipler, yolun ulaşıma açılması için iş makinesiyle suyu tahliye etmeye çalışıyor.


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