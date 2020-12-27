  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de özel bir hastanenin başhekimi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Aktüel

Kocaeli'de özel bir hastanenin başhekimi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-27 19:03:56 -
Kocaeli'de özel bir hastanenin başhekimi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki özel bir hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çetinkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede tedavisine başlanan Çetinkaya, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı.

Yaklaşık 1 aydır tedavi gören Çetinkaya, yaşamını yitirdi. Çetinkaya'nın cenazesinin yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan Başhekim Çetinkaya'nın vefatı sonrası hastaneden yapılan açıklamada, büyük bir değerin yitirildiği belirtilerek, ailesi ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hollywood şaşkın! Uyanış: Büyük Selçuklu’da dünya çapında adım
Medya

Hollywood şaşkın! Uyanış: Büyük Selçuklu’da dünya çapında adım

TRT 1’de yayınlanan ve Akli Film’in yapımcılığını yaptığı Pazartesi akşamlarının lideri olan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümündeki bü..
Rusya’dan Ermenistan’ı zora düşürecek açıklama: Dağlık Karabağ'da bulduk
Dünya

Rusya’dan Ermenistan’ı zora düşürecek açıklama: Dağlık Karabağ'da bulduk

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki çalışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Ermenistan'ın bölgede oluşturduğu hasarı temizlem..
Apple, bedava iPhone dağıtıyor! Bakın neden
Teknoloji

Apple, bedava iPhone dağıtıyor! Bakın neden

Teknoloji devi Apple, hacker'lara bedava iPhone gönderiyor. Ama bu iPhone'lar bildiğiniz iPhone'lara benzemiyor ve bu dağıtımın önemli bir g..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay