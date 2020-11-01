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Aktüel Kocaeli'de otomobille cip çarpıştı: 1 yaralı
Aktüel

Kocaeli'de otomobille cip çarpıştı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 00:03:21 -
Kocaeli'de otomobille cip çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ciple çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolunda Gökhan Taşkın'ın kullandığı 34 RH 4633 plakalı otomobille Muazzez Açıkgöz yönetimindeki 34 CDL 973 plakalı cip, Beylikbağı Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.



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