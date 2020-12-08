  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Aktüel

Kocaeli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 22:55:15 -
Kocaeli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Abdulhakim Karaosmanoğlu idaresindeki 34 BVT 478 plakalı otomobil ile Şahin Aburşu'nun kullandığı 34CJK 501 plakalı minibüs, Yukarı Yuvacık mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüs ve otobüsteki 4 kişi yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cevat Akşit Hoca, yerli jet motoru üreten oğlunu anlattı: ABD'de kalması için önüme...
Teknoloji

Cevat Akşit Hoca, yerli jet motoru üreten oğlunu anlattı: ABD'de kalması için önüme...

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit, Türkiye'de ilk yerli jet motoru üretimini başaran oğlu TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'..
Türkiye'ye yaptırımı da öngörüyordu! Trump kararını açıkladı
Dünya

Türkiye'ye yaptırımı da öngörüyordu! Trump kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump zayıf olarak değerlendirdiği 2021 Savunma Bütçesi tasarısını Kongre'den geçip önüne gelmesi durumunda bile reddedec..
Polisler valiye yakalandı! Ceza yazıldı
Korona Virüs

Polisler valiye yakalandı! Ceza yazıldı

Rize'de denetime çıkan Vali Kemal Çeber, bir kefeteryada maske ve mesafe kuralına uymayan 3 polis memuruna ceza verilmesini istedi. Vali Çeb..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay