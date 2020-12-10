Kocaeli'de motosiklet hırsızlığına tutuklama ve ev hapsi
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri hakkında ev hapsi kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen ve benzer suçlardan kaydı bulunan şüpheliler B.A. ve T.A. gözaltına alınırken ele geçirilen 2 motosiklet sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüphelilerden B.A. tutuklandı, T.A. hakkında ev hapsi kararı verildi.