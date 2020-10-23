  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de mobilya atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan kadın kurtarıldı
Aktüel

Kocaeli'de mobilya atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan kadın kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 01:48:42 -
Kocaeli'de mobilya atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan kadın kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, mobilya atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesi'ndeki binanın giriş katında bulunan mobilya atölyesinde, sobaya atılan tahta parçaları ve talaşın tutuşmasıyla yükselen alevler mobilyalara sıçradı.

Oluşan yoğun duman nedeniyle binanın ikinci katında bulunan bir kadın mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ulaştıkları balkondaki Zeliha Çiçek'i aşağı indirdi.

Sağlık personeli, dumandan etkilenen astım hastası Çiçek'e ambulansta müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek
Gündem

Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek

Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan çatışmalar hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkiye ve Azerbaycan, Ermenistan'ın g..
Türkiye düşmanı Macron ve avenesini çıldıracak! Fransız dergi her şeyi itiraf etti
Gündem

Türkiye düşmanı Macron ve avenesini çıldıracak! Fransız dergi her şeyi itiraf etti

Fransa'da yayın yapan 'Courrier International' dergisi Türkiye’nin uluslararası mücadelesine değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘süper kahram..
Kaymakam, CNN muhabirini canlı yayında fena bozdu
Aktüel

Kaymakam, CNN muhabirini canlı yayında fena bozdu

İstanbul'da Hezarfen Havaalanı'ndan havalanan ve Büyükçekmece'de düşen uçakla ilgili Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel'den olaya ilişkin bi..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay