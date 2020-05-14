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Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19'u yenen bebek alkışlarla taburcu edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:09:44 -
Kocaeli'de Kovid-19'u yenen bebek alkışlarla taburcu edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan bebek, taburcu edildi.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedavisi gören Nevzat ve Hatice Parlakkılıç'ın yeni dünyaya gelen erkek bebeğinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 23 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan bebek, hastane personelinin alkışları arasında taburcu edildi.

Genel durumu iyi olan bebeğin anne ve babası, adeta yeniden hayata döndüklerini belirterek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinin doktorları ve hemşireleri başta olmak üzere, tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.


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