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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 429 kişiye para cezası kesildi
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 429 kişiye para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 00:32:27 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 429 kişiye para cezası kesildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 429 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 739 iş yeri denetlendi, 13 bin 803 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde maske takmayan 71, yasaklanan yerlerde sigara içen 15, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 343 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kontroller sırasında çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.

Salgının yayılmasının önlenmesine yönelik uygulanan trafik tedbirleri kapsamında da bin araç denetlendi.

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