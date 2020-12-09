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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 286 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 286 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-09 00:54:13 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 286 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 286 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1460 iş yeri denetlendi, 15 bin 881 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 16, sosyal mesafe kuralına uymayan 10, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 89, maske takmayan 110, yasaklanan yerlerde sigara içen 48 kişi ile tedbirlere uymayan 13 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli de yakalandı.

Öte yandan salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda 1569 araç denetlendi.

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