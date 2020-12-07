  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası kesildi
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:49:07 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası kesildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 269 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün 874 iş yeri denetlendi, 13 bin 464 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 9, maske takmayan 30, sosyal mesafe kuralına uymayan 4, yasaklanan yerlerde sigara içen 9, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 212 kişi ile, belirlenen saatler dışında faaliyet gösteren 5 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli yakalandı.

Öte yandan salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda 1016 araç denetlendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı
Gündem

Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı

Sefaköy’de yanında çalıştığı kişilerin paralarını zimmetine geçirerek lüks bir hayat yaşayan M.A., zimmete geçirilen paralarını ne zaman ala..
Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!
Gündem

Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!

Cezaevinden çıktıktan sonra kendisini “Mesih” ilan eden ve öldüğü öne sürülen Hasan Mezarcı, açıklamada bulundu.
Koronavirüse yakalanırsak ağır geçirip geçirmeyeceğimizi nasıl anlarız?
Sağlık

Koronavirüse yakalanırsak ağır geçirip geçirmeyeceğimizi nasıl anlarız?

Koronavirüs hastalığını hiçbir kronik hastalığı olmamasına rağmen ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü.

Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay