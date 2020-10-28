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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 236 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 236 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-28 09:33:55 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 236 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 236 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1628 iş yeri denetlendi, 24 bin 665 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 20, maske takma kuralına uymayan 190, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişi ile 18 işletmeciye para cezası verildi.

Öte yandan, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.


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